Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να καταλάβεις αν κάποιος είναι τοξικός και φέρνει δράμα στη ζωή σου

Σε όλους μας έχει συμβεί να εμπιστευτούμε τους λάθος ανθρώπους: να μπερδέψουμε την περιέργεια με το πραγματικό ενδιαφέρον και να ανοιχτούμε σε άτομα που τελικά τρέφονται από την ένταση, το κουτσομπολιό και τα περιττά δράματα. Πρόκειται για ανθρώπους που, συχνά αθόρυβα, σπέρνουν την τοξικότητα γύρω τους μέσα από μισές αλήθειες, υπερβολές και επιλεκτικές αφηγήσεις. Παρακάτω θα βρεις ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να μπορείς να τους αναγνωρίζεις πιο εύκολα στο μέλλον.

7 χαρακτηριστικά των ατόμων που αγαπούν την τοξικότητα και το δράμα:

Οι σχέσεις τους δεν είναι σταθερές

Οι κοινωνικές τους σχέσεις σπάνια είναι σταθερές. Μπορεί να διαθέτουν μεγάλο κοινωνικό κύκλο και να φαίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς, όμως οι ουσιαστικοί φίλοι τους είναι ελάχιστοι. Τείνουν να απομακρύνουν ανθρώπους που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες τους για ένταση ή επιβεβαίωση και δημιουργούν περισσότερο «συμμαχίες» παρά αληθινές φιλίες.

Μοιράζονται αόριστες προειδοποιήσεις

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι οι ασαφείς προειδοποιήσεις. Φράσεις όπως «αυτός δεν είναι όπως φαίνεται» ή «πρόσεχέ την αυτή» δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις χωρίς να βασίζονται απαραίτητα στην αλήθεια. Αν, μάλιστα, κάποιος ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις, συνήθως αποφεύγουν να απαντήσουν ευθέως και αλλάζουν θέμα. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούν αβεβαιότητα και κάνουν τους άλλους να αμφισβητούν τη δική τους κρίση.

Παίζουν τον ρόλο του αγγελιαφόρου

Τα άτομα αυτά συχνά διατηρούν σχέσεις με άτομα και ομάδες που δεν τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. Λειτουργούν ως «αγγελιαφόροι», μεταφέροντας πληροφορίες από τη μια πλευρά στην άλλη, οι οποίες σχεδόν πάντα αλλοιώνονται στη διαδρομή. Αυτή η πρακτική ενισχύει τις παρεξηγήσεις και κρατάει τις εντάσεις ζωντανές.

Δεν κρατούν τα μυστικά των άλλων

Μπορεί να δείχνουν εξαιρετικοί ακροατές και να κάνουν τους άλλους να αισθάνονται άνετα ώστε να ανοιχτούν εύκολα. Όμως, αυτή η αίσθηση ασφάλειας δεν είναι πραγματική, καθώς με την πρώτη ευκαιρία αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες και μυστικά τρίτων. Οι άνθρωποι που προκαλούν δράματα, μπορεί να παρουσιάζονται ως καλόκαρδοι, όμως στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν την εμπιστοσύνη και την καλοσύνη ως εργαλεία χειραγώγησης.

Υιοθετούν τη νοοτροπία του θύματος

Όταν κάποιος τους φέρνει αντιμέτωπους με τη συμπεριφορά τους, μετατρέπουν εύκολα τον εαυτό τους σε θύμα. Η συζήτηση μετατοπίζεται από τις πράξεις τους στις προθέσεις των άλλων, δημιουργώντας την εντύπωση ότι εκείνοι αδικούνται. Συχνά ισχυρίζονται ότι κανείς δεν τους καταλαβαίνει και ότι όλοι είναι εναντίον τους.

Είναι διακριτικά επικριτικοί

Σε κάποιο βαθμό όλοι κρίνουμε τους γύρω μας. Οι άνθρωποι όμως που αγαπούν την τοξικότητα και το δράμα χρησιμοποιούν υπονοούμενα και μισόλογα για να σχολιάσουν τους άλλους, χωρίς ποτέ να αναλαμβάνουν ξεκάθαρα την ευθύνη των λεγόμενών τους. Συνήθως θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο και, ως εκ τούτου, ότι έχουν το δικαίωμα να σχολιάζουν και να υποτιμούν τους άλλους.

Δεν μιλούν για τη δική τους ζωή

Παρότι απολαμβάνουν να σχολιάζουν τις ζωές και τις επιλογές των άλλων, οι ίδιοι αποφεύγουν να μοιράζονται πληροφορίες για τη δική τους ζωή. Υψώνουν τείχη γύρω τους επειδή δεν θέλουν να εκτεθούν ή να χρησιμοποιηθεί κάτι εναντίον τους. Συχνά, δυσκολεύονται να δημιουργήσουν ουσιαστικές φιλίες, καθώς ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόσπαση πληροφοριών παρά για το χτίσιμο αληθινών σχέσεων.