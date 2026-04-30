Ποιος είπε ότι τα french tips είναι βαρετά;

Πιο ανάλαφρο, πιο δημιουργικό και σίγουρα πιο παιχνιδιάρικο, φέτος την άνοιξη το γαλλικό μανικιούρ αφήνει για λίγο στην άκρη το αυστηρό λευκό tip και δοκιμάζει χρώματα, υφές και μικρές ανατροπές που το κάνουν να δείχνει φρέσκο και σύγχρονο.

Η βάση παραμένει καθαρή και περιποιημένη, με milky ροζ, sheer nude ή απαλό peach που δημιουργούν αυτό το γυαλιστερό «your nails but better» look. Στην άκρη τώρα, αντί για το κλασικό λευκό, βλέπουμε παστέλ αποχρώσεις όπως λιλά, baby blue, baby pink, butter yellow και mint να πρωταγωνιστούν, δίνοντας ένα πιο soft, happy αποτέλεσμα.

Αν τώρα θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο look, δοκίμασε ένα double french, με δύο αντί για μία γραμμή στην άκρη ή συνδύασε τα γαλλικά ανοιξιάτικα νύχια με φλοράλ σχέδια, πουά και γεωμετρικά μοτίβα, που «σπάνε» τη συμμετρία και δίνουν μια μοντέρνα πινελιά στο μανικιούρ. Εναλλακτικά, δοκίμασε να ολοκληρώσεις το look σου με ένα πολύ ελαφρύ shimmer ή μια chrome powder για να χαρίσεις έναν πιο elegant χαρακτήρα στα french tips σου.

Ιδού 10 διαφορετικά μανικιόυρ με γαλλικά ανοιξιάτικα νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Ανοιξιάτικα νύχια γαλλικό: 12 μανικιούρ για να διαλέξεις

Red Polka Dots

Daisies

Floral Tips

Cherry on Top

Colorful

Tiny

Peach Sorbet

Spring Refresh

Pink Tips

Chrome Yellow

Ladybugs

Pink & Yellow