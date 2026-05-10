Μυστικά για να τις καθαρίσεις κατάλληλα ανάλογα με το υλικό τους

Οι μπαλαρίνες είναι από εκείνα τα κομμάτια που κάνουν κάθε look να δείχνει κομψό και στιλάτο, μέχρι να... λερωθούν. Συχνά, οι μπαλαρίνες είναι από ευαίσθητα υλικά, κάτι που με το λάθος καθάρισμα μπορεί να καταστραφούν πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε το μυστικό όμως είναι ο σωστός καθαρισμός και η κατάλληλη φροντίδα.

Πώς να καθαρίσεις βήμα – βήμα τις μπαλαρίνες σου για να μην τις καταστρέψεις

Για τις σατέν μπαλαρίνες

Οι σατέν μπαλαρίνες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή γιατί το ύφασμα είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Το πιο σημαντικό είναι να αποφύγεις το έντονο τρίψιμο και την υπερβολική υγρασία, γιατί θα αλλοιωθεί η γυαλάδα τους. Με λίγη υπομονή στο καθάρισμα και σωστό στέγνωμα, θα δείχνουν σαν καινούριες.

Χρησιμοποίησε ήπιο σαπούνι με λίγο νερό

Καθάρισε με πανάκι ή σφουγγάρι

Ταμπονάρισε απαλά (όχι τρίψιμο)

Άφησε να στεγνώσουν φυσικά, χωρίς ήλιο

Βάλε χαρτί μέσα για να κρατήσουν το σχήμα

Για τις δερμάτινες μπαλαρίνες

Οι δερμάτινες μπαλαρίνες είναι πιο ανθεκτικές αλλά χρειάζονται σωστή συντήρηση για να μην «σκληρύνουν» ή χάσουν τη λάμψη τους. Η ενυδάτωση του δέρματος είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, και πρόσεξε το νερό διότι αν το παρακάνεις, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα τους.