Πώς να καθαρίσεις βήμα – βήμα τις μπαλαρίνες σου για να μην τις καταστρέψεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
10 Μαΐου 2026
Οι μπαλαρίνες είναι από εκείνα τα κομμάτια που κάνουν κάθε look να δείχνει κομψό και στιλάτο, μέχρι να... λερωθούν. Συχνά, οι μπαλαρίνες είναι από ευαίσθητα υλικά, κάτι που με το λάθος καθάρισμα μπορεί να καταστραφούν πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε το μυστικό όμως είναι ο σωστός καθαρισμός και η κατάλληλη φροντίδα.
Για τις σατέν μπαλαρίνες
Οι σατέν μπαλαρίνες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή γιατί το ύφασμα είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Το πιο σημαντικό είναι να αποφύγεις το έντονο τρίψιμο και την υπερβολική υγρασία, γιατί θα αλλοιωθεί η γυαλάδα τους. Με λίγη υπομονή στο καθάρισμα και σωστό στέγνωμα, θα δείχνουν σαν καινούριες.
- Χρησιμοποίησε ήπιο σαπούνι με λίγο νερό
- Καθάρισε με πανάκι ή σφουγγάρι
- Ταμπονάρισε απαλά (όχι τρίψιμο)
- Άφησε να στεγνώσουν φυσικά, χωρίς ήλιο
- Βάλε χαρτί μέσα για να κρατήσουν το σχήμα
Για τις δερμάτινες μπαλαρίνες
Οι δερμάτινες μπαλαρίνες είναι πιο ανθεκτικές αλλά χρειάζονται σωστή συντήρηση για να μην «σκληρύνουν» ή χάσουν τη λάμψη τους. Η ενυδάτωση του δέρματος είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, και πρόσεξε το νερό διότι αν το παρακάνεις, μπορεί να παραμορφωθεί το σχήμα τους.
- Σκούπισε με νωπό πανί για σκόνη
- Για σημάδια, τρίψε απαλά με στεγνό πανί
- Βάλε λίγη βαζελίνη
- Γυάλισε ελαφρά για φινίρισμα
- Ρίξε μαγειρική σόδα μέσα για μυρωδιές
