5 νέα αντηλιακά προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος την άνοιξη

Τα λανσαρίσματα που αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα σου

Ο υδράργυρος έχει αγγίξει επίσημα τους 20 βαθμούς Κελσίου κι αυτό σημαίνει ότι η αντηλιακή προστασία μετατρέπεται από second thought σε προτεραιότητα. Ανάλαφρα κι αόρατα, τα αντηλιακά της φετινής σεζόν είναι εμπλουτισμένα με skincare συστατικά και τεχνολογίες που δεν προστατεύουν απλώς από την ακτινοβολία, αλλά φροντίζουν, ενυδατώνουν και βελτιώνουν την όψη της επιδερμίδας. Από luminous μέχρι matte αποτελέσματα και υφές που θυμίζουν serum, ιδού τα νέα αντηλιακά προσώπου που αξίζουν μια θέση στη ρουτίνα σου:

5 νέα αντηλιακά προσώπου που αξίζει να δοκιμάσεις

Water Bank UV Barrier Sunscreen SPF50, LANEIGE

Εξαιρετικά ελαφρύ, αυτό το αντηλιακό προσφέρει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τους εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες, ενώ ενυδατώνει εντατικά ώστε να ενισχύει το δερματικό φραγμό και να προλαμβάνει τα σημάδια γήρανσης.

Anthelios UVSport SPF50+ Pro Resistance Stick, La Roche-Posay

Αυτό το αντηλιακό στικ συνδυάζει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB με απόλυτη άνεση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πιο έντονης δραστηριότητας. Περιέχει Mexoryl 400, ένα κατοχυρωμένο φίλτρο που προσφέρει βέλτιστη προστασία από τις μακρές ακτίνες UVA, εκείνες που ευθύνονται για τη γήρανση της επιδερμίδας.

Invisible Hydrating Fluid SPF50 Sunscreen, Cerave

Το αντηλιακό CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen προσφέρει υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB + UVA. Σχεδιασμένο με 3 απαραίτητα ceramides και την Τεχνολογία MVE, προστατεύει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα παρέχει 24ωρη ενυδάτωση.

Better Screen UV Serum SPF50, Kiehl's

Εμπλουτισμένο με πεπτίδια κολλαγόνου, αυτό το αντηλιακό προστατεύει την επιδερμίδα από τις φθορές που προκαλεί ο ήλιος, ενώ παράλληλα επανορθώνει ορατά τα πρώτα σημάδια γήρανσης.

Sun Perfect Air Daily Invisible Fluid SPF50, Lancaster

Ειδικά σχεδιασμένο για ξηρή έως πολύ ξηρή επιδερμίδα, αυτό το αντηλιακό σε υγρή μορφή της Lancaster προσφέρει καθημερινή προστασία υψηλής απόδοσης με ενυδατικές ιδιότητες. Η εξαιρετικά ελαφριά, αέρινη υφή του χαρίζει ένα πανάλαφρο φινίρισμα που αναπνέει - χωρίς να αφήνει βαριά αίσθηση και λευκά υπολείμματα.