Τα hybrid προϊόντα που θα λατρέψεις φέτος το καλοκαίρι αν έχεις πανάδες ή κηλίδες

Καθώς οδεύουμε αισίως προς το καλοκαίρι, πολλές επιδερμίδες έρχονται αντιμέτωπες με ένα γνώριμο skincare issue: τις πανάδες. Οι σκουρόχρωμες αυτές κηλίδες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους ή γίνονται πιο έντονες τους ζεστούς μήνες, όταν η αυξημένη έκθεση στον ήλιο ενεργοποιεί την παραγωγή μελανίνης. Πρόκειται για μία μορφή υπερμελάγχρωσης που εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές του προσώπου που εκτίθενται περισσότερο στην ακτινοβολία, όπως τα ζυγωματικά, το μέτωπο και το άνω χείλος, και μπορεί να επηρεαστεί όχι μόνο από την UV ακτινοβολία αλλά και από ορμονικές αλλαγές, την εγκυμοσύνη, τη λήψη φαρμάκων, τις φλεγμονές ή ακόμη και την φυσική γήρανση της επιδερμίδας. Το καλοκαίρι, ωστόσο, αποτελεί την περίοδο όπου η πρόληψη γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ακόμη και η μικρή καθημερινή έκθεση στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία μπορεί να επιδεινώσει την όψη των δυσχρωμιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα αντηλιακό με χρώμα για πανάδες αποτελεί απαραίτητη προσθήκη σε κάθε ρουτίνα.

Τα αντηλιακά που είναι εξειδικευμένα για επιδερμίδες με υπερμελάχγρωση δεν λειτουργούν απλώς ως ασπίδα απέναντι στην UVA και UVB ακτινοβολία, αλλά προσφέρουν και άμεση οπτική εξισορρόπηση του τόνου της επιδερμίδας, καλύπτοντας διακριτικά τις κηλίδες. Η βασική τους διαφορά από τα κλασικά αντηλιακά βρίσκεται στις χρωστικές που συμβάλλουν στην προστασία και από το ορατό μπλε φως, το οποίο έχει συνδεθεί με την επιδείνωση της υπερμελάγχρωσης.

Παράλληλα, οι σύγχρονες φόρμουλες συνδυάζουν υψηλή αντηλιακή προστασία με ενεργά συστατικά που υποστηρίζουν τη διαχείριση των πανάδων: Η νιασιναμίδη βοηθά στη ρύθμιση της μεταφοράς μελανίνης και στη βελτίωση της φωτεινότητας, τα αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ καταπραϋντικά στοιχεία όπως η πανθενόλη και η centella asiatica ενισχύουν τον επιδερμικό φραγμό.

Ακολουθούν 5 από τις καλύτερες επιλογές που αξίζει να δοκιμάσεις:

Αντηλιακό με χρώμα για πανάδες: 5 top επιλογές

Red Grape Antiaging + Antispot Daily Sunscreen Face Cream SPF50, KORRES

Ενισχυμένη με καινοτόμο δραστικό από βλαστοκύτταρα Κόκκινου Σταφυλιού και μίγμα βιταμινών, η αντηλιακή κρέμα της σειράς Κόκκινο Σταφύλι της KORRES βοηθά στη μείωση της εμφάνισης ρυτίδων και πανάδων, χαρίζοντας λάμψη και ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα.

Bee Sun Safe Anti-Spot & Anti-Age Face Cream SPF50, APIVITA

Εμπλουτισμένη με θαλάσσια φύκη και πρόπολη, το αντιγηραντικό αντηλικό της σειράς Bee Sun Safe προσφέρει φωτοπροστασία ευρέος φάσματος από τις ακτίνες UVA, UVB, IR και το μπλε φως και, άμεση ενυδάτωση που διαρκεί, δρα κατά των πανάδων και των ρυτίδων, ενώ χαρίζει φυσική, ομοιόμορφη κάλυψη.

Melascreen Tinted SPF50+, Ducray

Χάρη στα δραστικά συστατικά του, το Melascreen διορθώνει και προλαμβάνει την εμφάνιση καφέ κηλίδων, ενώ προστατεύει το δέρμα από τις ακτίνες UVB, τις μακρές ακτίνες UVA, το μπλε φως και τη ρύπανση.

Anti-Pigmentation Tinted Fluid SPF50+, Avène

Το SPF50+ Anti-pigmentation Fluid προσφέρει υψηλή καθημερινή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως HEV, για την πρόληψη των μελαγχρωματικών κηλίδων που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Bright Reveal Daily Fluid Tinted Glow SPF50+, L'Oréal Paris

Αυτό το αντηλιακό με χρώμα προστατεύει την επιδερμίδα από τις επιβλαβείς συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας και παράλληλα την φωτίζει, την λειαίνει και την ενοποιεί. Συνδυάζει φίλτρα UVA και UVB ευρέος φάσματος με την αντιοξειδωτική δύναμη των βιταμινών C και E και παρέχει προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την πρόωρη γήρανση.