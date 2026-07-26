7 ζευγάρια ζωδίων που δύσκολα θα βγάλουν μαζί τον Αύγουστο

Αυτά τα ζευγάρια ζωδίων δεν θα περάσουν και τις καλύτερες διακοπές τους. Για την ακρίβεια, μπορεί να είναι και οριστικές

Ο Αύγουστος, για πολλούς, είναι ένας από τους πιο ρομαντικούς μήνες του χρόνου. Καλοκαίρι, διακοπές, ηλιοβασιλέματα - όλοι χαλαρώνουμε και αφηνόμαστε στα συναισθήματά μας. Είναι όμως και ένας, που για πολλά ζευγάρια, αυτή η περίοδος κρίνει το μέλλον της σχέσης τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές αρκετές σχέσεις φτάνουν στο τέλος τους. Η καθημερινότητα μπαίνει στην άκρη, ο χρόνος είναι περισσότερος με τον σύντροφο και οι όποιες διαφορές γίνονται πιο έντονες.

Αυτός ο Αύγουστος για κάποια ζευγάρια ζωδίων δεν θα αποδειχθεί καθόλου φιλικός - το αντίθετο. Αν οι ισορροπίες είναι ήδη εύθραυστες, οι διακοπές μπορεί να γίνουν η αφορμή για έναν οριστικό χωρισμό.

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7 ζευγάρια ζωδίων που είναι πιθανό να χωρίσουν τον Αύγουστο

Λέων - Σκορπιός

Είναι δύο ισχυρές προσωπικότητες που θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Ο Λέων αναζητά θαυμασμό και επιβεβαίωση, ενώ ο Σκορπιός χρειάζεται αποκλειστικότητα και απόλυτη εμπιστοσύνη. Ένα αθώο φλερτ στην παραλία ή μια σκηνή ζήλιας μπορεί να πυροδοτήσει έντονες συγκρούσεις, αφού κανείς από τους δύο δεν κάνει εύκολα πίσω.

Δίδυμοι - Παρθένος

Οι Δίδυμοι λατρεύουν τον αυθορμητισμό. Θέλουν να αποφασίζουν την τελευταία στιγμή πού θα πάνε και τι θα κάνουν. Ο Παρθένος, αντίθετα, έχει ανάγκη από πρόγραμμα και τάξη. Όταν ο ένας αλλάζει συνεχώς σχέδια και ο άλλος θέλει όλα να είναι οργανωμένα, οι καβγάδες μπορεί να ξεκινήσουν ακόμη και για τα πιο μικρά πράγματα.

Ταύρος - Τοξότης

Ο Ταύρος ονειρεύεται χαλαρές διακοπές, καλό φαγητό και ξεκούραση. Ο Τοξότης δεν αντέχει να μένει ακίνητος και θέλει διαρκώς νέες εμπειρίες. Αν ο ένας θέλει να απολαύσει την ξαπλώστρα και ο άλλος να γυρίζει από παραλία σε παραλία, οι διαφωνίες δύσκολα θα αποφευχθούν.

Καρκίνος - Υδροχόος

Ο Καρκίνος θέλει να περάσει κάθε στιγμή με τον άνθρωπό του, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις. Ο Υδροχόος, όμως, έχει ανάγκη από ελευθερία και προσωπικό χώρο ακόμη και στις διακοπές. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση μπορεί να κάνει και τους δύο να αισθανθούν ότι δεν εισπράττουν όσα χρειάζονται από τη σχέση.

Κριός - Καρκίνος

Ο παρορμητικός Κριός αναζητά ένταση, δράση και αυθορμητισμό. Ο Καρκίνος προτιμά πιο ήρεμες και συναισθηματικές στιγμές. Αν οι προσδοκίες για τις διακοπές δεν συμπίπτουν, οι μικρές διαφωνίες μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές συγκρούσεις.

Ζυγός - Αιγόκερως

Ο Ζυγός θέλει ρομαντισμό, εξόδους και όμορφες εμπειρίες που θα θυμάται για χρόνια. Ο Αιγόκερως συχνά παραμένει πιο προσγειωμένος και πρακτικός, ακόμη και στις διακοπές. Αυτή η διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε παράπονα και συναισθηματική απόσταση.

Ιχθύες - Παρθένος

Οι Ιχθύες θέλουν να ζήσουν το καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα, ακολουθώντας τη διάθεσή τους. Ο Παρθένος δυσκολεύεται να λειτουργήσει χωρίς οργάνωση και προγραμματισμό. Όταν ο ένας βλέπει τις λεπτομέρειες και ο άλλος μόνο τη μαγεία της στιγμής, οι παρεξηγήσεις γίνονται σχεδόν αναπόφευκτες.