Θηλυκά, «καθαρά» και πολύ οικονομικά

Τα πουδρένια αρώματα δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Με το καθαρό, απαλό και διακριτικά αισθησιακό προφίλ τους, θυμίζουν τη μυρωδιά της φρεσκοπλυμένης επιδερμίδας και χαρίζουν μια αίσθηση φρεσκάδας και κομψότητας που ταιριάζει σε κάθε ώρα της ημέρας. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να εντάξεις ένα γυναικείο άρωμα πούδρας στην perfume wardrobe σου.

Στη συλλογή της Zara θα βρεις πολλά αρώματα που θυμίζουν ακριβότερες niche ή designer συνθέσεις, χωρίς να υστερούν σε χαρακτήρα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και αρκετά powdery fragrances, με νότες από λευκά άνθη, musk, βανίλια, ίριδα και απαλές ξυλώδεις συμφωνίες που δημιουργούν ένα κομψό και «καθαρό» αποτέλεσμα πάνω στην επιδερμίδα.

Είτε αναζητάς ένα διακριτικό άρωμα για κάθε μέρα, είτε μια πιο ζεστή, βελούδινη σύνθεση που θα σε συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, η Zara έχει επιλογές για κάθε γούστο. Ιδού μερικά από τα ωραιότερα αρώματα πούδρας του brand που αξίζει να δοκιμάσεις αν λατρεύεις τις κομψές, διαχρονικές και αέρινες εσάνς:

Άρωμα πούδρας γυναικείο: Οι 5 καλύτερες επιλογές από Zara

Femme Eau de Toilette

Το άνθος φραντζιπάνι και η παιώνια ανοίγουν το άρωμα μαζί με λεπτές πινελιές περγαμότο, για να δημιουργήσουν μια ζωηρή αίσθηση. Στην καρδιά, οι σαγηνευτικές και πουδρένιες όψεις της ορχιδέας και του ηλιοτροπίου λιώνουν στην εθιστική κρεμώδη υφή μιας συγχορδίας βανίλιας και τόνκα. Το βελούδινο υπόβαθρο λευκού μόσχου και οι ζεστές ξυλώδεις νότες του δίνουν έναν απτό και λεπτό χαρακτήρα.

Cloud Sorbet

Σαν ένα απαλό σύννεφο πάνω στο δέρμα, η φωτεινότητα του περγαμότου ενώνεται με μια απαλή συμφωνία τσάι taro bubble, κρεμώδες, γαλακτώδες και διακριτικά γλυκό. Η βανίλια, ο σπόρος τόνκα και ο μόσχος προσφέρουν μια βελούδινη απαλότητα που παραμένει κοντά στο δέρμα, αφήνοντας μια καθαρή, ζεστή και ανακουφιστική αίσθηση.

Musk Au Lait Parfum

Το Musk au Lait χτίζεται πάνω στην αντίθεση μεταξύ της αγνότητας του λευκού μόσχου και της απαλής, τυλιχτής υφής ενός γαλακτώδους ακόρντου. Το σανδαλόξυλο εισάγει μια ζεστή και κρεμώδη βάση που προσδίδει βάθος και αρμονία. Σχεδιασμένο να ενσωματώνεται φυσικά στην επιδερμίδα, αποκαλύπτει ένα απαλό και ανακουφιστικό ίχνος.

Romance d' Iris Parfum

Η κρεμώδης νότα ρυζιού γίνεται πυκνή και αγκαλιάζει, ενώ η ίριδα αναπτύσσει την πιο βαθιά πουδρέ όψη της. Το ηλιοτρόπιο προσφέρει ένα πλούσιο και βελούδινο αρωματικό σώμα. Δεν είναι ένα ντελικάτο άρωμα, αλλά μια γαλήνια αλλά ισχυρή παρουσία, με εκρηκτική κομψότητα.

Almost Pink Eau de Parfum

Το βατόμουρο προσφέρει μια απαλή και φωτεινή λάμψη που αναμειγνύεται με την πουδρένια απαλότητα της ίριδας, δημιουργώντας μια καθαρή και αγκαλιάζουσα αίσθηση. Ο μόσχος προσθέτει βάθος και ζεστασιά, αφήνοντας ένα διακριτικό ίχνος που παραμένει κοντά στην επιδερμίδα.