Πήγα στην Κίμωλο και βρήκα τις πιο όμορφες ανοιχτές βιβλιοθήκες του Αιγαίου

Είχα πολλούς λόγους για να επισκεφτώ την Κίμωλο φέτος. Φτάνοντας, όμως, στο νησί συνειδητοποίησα πως δεν γνώριζα έναν από τους σημαντικότερους. Αν λατρεύεις να διαβάζεις βιβλία θα με καταλάβεις: τις υπαίθριες ανοιχτές βιβλιοθήκες.

Η Κίμωλος στριφογύριζε αρκετά χρόνια στο μυαλό μου, ωστόσο ποτέ δεν είχε τύχει να την επισκεφτώ. Φέτος, λοιπόν, εκεί περίπου στο Πάσχα, όταν έπεσε στο τραπέζι το σενάριο να περάσουμε μερικές ημέρες του Ιουλίου σε αυτό το μικρό, αλλά πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη: η θετική απάντηση ήταν μονόδρομος.

Η αλήθεια είναι, πως δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που ψάχνουν τα πάντα ενδελεχώς πριν επισκεφτούν ένα μέρος. Αυτή τη φορά, βέβαια, πήγα ένα βήμα παρακάτω και δεν γκούγκλαρα τίποτα - βασικά, δεν υπήρχε και ο χρόνος να το κάνω. Και κάπως έτσι, έφτασα στο λιμάνι της Κιμώλου χωρίς πρόγραμμα, αφήνοντας τη ζωή να κυλήσει όπως ήθελε.

Για να είμαι ειλικρινής, η μισή παρέα είχε επισκεφτεί ξανά το νησί, συνεπώς γνώριζε πού να μείνουμε, σε ποιες παραλίες να πάμε και φυσικά πού να δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα. Παρ’ όλα αυτά, η Κίμωλος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις - που αν δεν τις δεις με τα μάτια σου δεν μπορείς να αντιληφθείς τη μαγεία τους.

Στην Κίμωλο ανακάλυψα τις πιο ξεχωριστές υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες

Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν και «προκάλεσαν» επανειλημμένως τη στάση μου ήταν οι υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες σε διάφορα σημεία του νησιού. Αυτό που στην αρχή νόμιζα πως ήταν απλώς μια όμορφη, πρωτότυπη πινελιά στο τοπίο της Κιμώλου, σύντομα κατάλαβα πως έκρυβε μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Δεν επρόκειτο απλώς για μερικά ράφια με βιβλία σε διαφορετικές γωνιές του νησιού, αλλά για μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους - κατοίκους, ταξιδιώτες, μικρούς και μεγάλους αναγνώστες - να γίνουν κομμάτι της.

Πλατεία της Σωτήρας, Χωριό

Η ιδέα ανήκει στην εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες, που δημιούργησε την Ανοιχτή Δανειστική Βιβλιοθήκη Κιμώλου, με στόχο να φέρει τα βιβλία πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε ακριβώς δέκα χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 2016, και βασίζεται σε μια απλή, καθόλου συνηθισμένη - ειδικά στις ημέρες μας - αλλά τόσο όμορφη αρχή: παίρνεις το βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις και, αν επιθυμείς, αφήνεις ένα άλλο στη θέση του για τον επόμενο αναγνώστη.

Παραλία Μαυροσπηλιά

Οι υπαίθριες βιβλιοθήκες δεν είναι κρυμμένες, αλλά αποτελούν μέρος του ίδιου του νησιού. Συναντώνται σε δρόμους και πλατείες του Χωριού, αλλά και σε παραλίες, δηλαδή σε σημεία όπου ο επισκέπτης μπορεί να σταματήσει αυθόρμητα, να ξεφυλλίσει τα βιβλία και να συνεχίσει τη βόλτα του λίγο διαφορετικός από πριν.

Αν, λοιπόν, σκοπεύεις να επισκεφτείς φέτος το νησί, θα συναντήσεις τις υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες σε διάφορες τοποθεσίες: στην πλατεία της Σωτήρας του Χωριού, όπου λειτουργεί η κεντρική βιβλιοθήκη. Εκεί, θα βρεις τα βιβλία μέσα σε μπαούλα, που υπήρχαν στα παλιά νοικοκυριά του νησιού, τα οποία βάφτηκαν και αναδιαμορφώθηκαν για να φιλοξενήσουν τα βιβλία. Επίσης, υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες υπάρχουν στο Λιμάνι, αλλά και στις παραλίες Πράσα, Μπονάτσα και Μαυροσπηλιά. Κάπως έτσι, οι βόλτες στο νησί αποκτούν άλλη αξία και σε προσκαλούν να βυθιστείς σε έναν κόσμο, που αποδεδειγμένα δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ.

Στο Χωριό της Κιμώλου

Και επειδή αφιέρωσα μερικά λεπτά σε κάθε ανοιχτή βιβλιοθήκη, να είσαι σίγουρος πως θα βρεις ό,τι κι αν ψάχνεις. Κάθε είδος βιβλίου, από Έλληνες και ξένους συγγραφείς, ελληνικά και ξενόγλωσσα, για ενήλικες και παιδιά. Οι υπαίθριες βιβλιοθήκες της Κιμώλου δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από μια οργανωμένη δημοτική βιβλιοθήκη.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο, βέβαια, είναι πως δεν ήταν «τοποθετημένες» απλώς για να φωτογραφηθούν από τους τουρίστες ή να τραβήξουν τα βλέμματα. Έμοιαζαν να ανήκουν πραγματικά στην καθημερινότητα της Κιμώλου. Σαν να υπήρχαν εκεί από πάντα, περιμένοντας κάποιον περαστικό να ανοίξει ένα βιβλίο κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο ή στη σκιά ενός σοκακιού.

Παραλία Μπονάτσα

Λιμάνι, Ψάθη

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη ομορφιά τους: σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων, όπου όλοι αναζητούν την ηρεμία, τη θάλασσα και την απλότητα, υπάρχει ένας ακόμη τρόπος να ταξιδέψεις. Όχι με καράβι, αλλά μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου.

Χωριό Κιμώλου

Info:

Όπως διάβασα στο επίσημο site των Κιμωλιστών, οι υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες Κιμώλου λειτουργούν από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Τη χειμερινή περίοδο, τα βιβλία φυλάσσονται σε κλειστό χώρο, προστατεύοντάς τα από τις κακές καιρικές συνθήκες. Να σημειωθεί, πως στο νησί δεν υπάρχει άλλη ανοιχτή βιβλιοθήκη, συνεπώς στους αναγνώστες συγκαταλέγονται και οι μόνιμοι κάτοικοι.