Πήγα στην Κέρκυρα για ένα longevity event. Έφυγα με μια διαφορετική στάση ζωής

Πώς τέσσερις ημέρες στο «Longevity: Living Well for Longer» της Mar-Bella Collection με έκαναν να δω διαφορετικά τη διατροφή, την άσκηση, τον ύπνο και την έννοια της αυτοφροντίδας.

Υπάρχουν ταξίδια που τα θυμάσαι για τις εικόνες που σου χαρίζουν, τη θάλασσα, τα ηλιοβασιλέματα, τις γεύσεις. Και υπάρχουν κι εκείνα, από τα οποία επιστρέφεις λίγο διαφορετικός, γιατί μέσα σε μερικές ημέρες σου χάρισαν μια νέα ματιά στην καθημερινότητά σου. Το τετραήμερο που πέρασα στην Κέρκυρα, προσκεκλημένη της Mar-Bella Collection για το event «Longevity: Living Well for Longer», ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στο ξενοδοχείο MarBella και άνοιξα την πόρτα του δωματίου μου, αντικρίζοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, ένιωσα ότι οι επόμενες ημέρες θα κυλούσαν σε διαφορετικούς ρυθμούς - σίγουρα πιο αργούς. Και τελικά, αυτή ήταν η ουσία ολόκληρης της εμπειρίας: να ανακαλύψω ότι η μακροζωία δεν αφορά μόνο τα χρόνια που ζούμε, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να τα ζήσουμε.

Πώς ένα press trip μου έμαθε να ζω καλύτερα

Σε μια εποχή, όπου οι υποχρεώσεις διαδέχονται η μία την άλλη, οι ειδοποιήσεις στο κινητό δεν σταματούν ποτέ και ο χρόνος για τον εαυτό μας μοιάζει όλο και πιο περιορισμένος, η έννοια της αυτοφροντίδας καταλήγει συχνά να μπαίνει τελευταία στη λίστα των προτεραιοτήτων. Ίσως γι' αυτό το «Longevity: Living Well for Longer» με κέρδισε από την πρώτη κιόλας ημέρα. Δεν επρόκειτο για ακόμη ένα wellness event γεμάτο θεωρίες και δύσκολους επιστημονικούς όρους. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδύαζε γνώση, βιωματικά workshops και στιγμές χαλάρωσης, υπενθυμίζοντάς μας ότι η ευεξία χτίζεται μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες.

Για τέσσερις ημέρες, το MarBella, το Avali και το Nido μετατράπηκαν σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονταν την ίδια ανάγκη: να αφιερώσουν λίγο χρόνο στον εαυτό τους. Ανάμεσα σε παρουσιάσεις, yoga sessions, συζητήσεις γύρω από τη διατροφή, τον ύπνο, την άσκηση και τη διαχείριση του στρες, αλλά και στιγμές δίπλα στη θάλασσα, συνειδητοποίησα πως πολλές φορές δεν χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε απλώς τις σωστές πληροφορίες, λίγη έμπνευση και το κατάλληλο περιβάλλον για να κάνουμε την αρχή.

Και η αλήθεια είναι, πως δύσκολα θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο σκηνικό από την Κέρκυρα. Το γαλάζιο του Ιονίου, η ηρεμία και οι παροχές των ξενοδοχείων της Mar-Bella Collection, λειτούργησαν σαν μια ευγενική υπενθύμιση, ότι η πραγματική πολυτέλεια είναι να ξυπνάς χωρίς βιασύνη, να αφιερώνεις χρόνο στο σώμα και το μυαλό σου και να φεύγεις έχοντας κερδίσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο από όμορφες φωτογραφίες: μια διαφορετική σχέση με τον εαυτό σου.

Το MarBella ήταν η βάση μου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ένα δωμάτιο με ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο, χώροι που ισορροπούν ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια και την αίσθηση οικειότητας, καταπράσινοι κήποι, και εκείνη η ηρεμία, που δύσκολα συναντάς στην καθημερινότητα. Ήταν από εκείνα τα ξενοδοχεία που γίνονται κομμάτι της συνολικής εμπειρίας. Κάθε πρωί ξυπνούσα με τον ήχο της θάλασσας και κάθε βράδυ έκλεινα την ημέρα με την αίσθηση, ότι ο χρόνος κυλούσε λίγο πιο αργά. Και ίσως αυτό να ήταν το πρώτο μάθημα ευεξίας που πήρα, πριν ακόμη ξεκινήσουν τα workshops.

Όσα αποκόμισα από το «Longevity: Living Well for Longer» που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα

Το πρόγραμμα του «Longevity: Living Well for Longer» είχε σχεδιαστεί, έτσι ώστε η γνώση να μην περιορίζεται σε μια αίθουσα παρουσιάσεων. Αντίθετα, γινόταν μέρος της καθημερινότητάς μας. Τα workshops πραγματοποιούνταν στους χώρους του Nido και του Avali, δύο ξενοδοχεία με ξεχωριστή αισθητική, αλλά την ίδια φιλοσοφία φιλοξενίας, και κάθε μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο ήταν μια μικρή υπενθύμιση ότι βρισκόμασταν σε έναν από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας.

Οι experts του «Longevity: Living Well for Longer»

Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μια συζήτηση γύρω από την έννοια του longevity. Μέχρι τότε, ομολογώ πως είχα συνδέσει τη λέξη αποκλειστικά με τη μακροζωία. Οι ειδικοί, όμως, με βοήθησαν να καταλάβω, ότι πρόκειται για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Δεν έχει σημασία μόνο πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά κυρίως πώς θα τα ζήσουμε. Με περισσότερη ενέργεια, καλύτερη υγεία, καθαρό μυαλό και μια καθημερινότητα που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε όσα πραγματικά έχουν αξία. Κάθε ομιλητής προσέγγισε την ευεξία από διαφορετική σκοπιά, όμως στο τέλος όλα έμοιαζαν να συνδέονται μεταξύ τους, όπως ακριβώς τα κομμάτια ενός παζλ.

Η διατροφολόγος Beanie Robinson μίλησε για τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, αποδομώντας πολλούς από τους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν εκεί έξω τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ήταν ότι εστίασε σε μικρές αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα χωρίς πίεση, με στόχο όχι μόνο την καλή φυσική κατάσταση, αλλά και τη μεταβολική υγεία σε βάθος χρόνου. Η διατροφή πρέπει να αντιμετωπίζεται, όχι ως μέσο για να αλλάξει το σώμα μας, αλλά ως εργαλείο για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Beanie Robinson

Εξίσου ωφέλιμη ήταν και η ομιλία της sleep therapist Risa Gabrielle Merl, η οποία απέδειξε πως ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική ανάγκη του οργανισμού. Με πρακτικές συμβουλές και απλά παραδείγματα εξήγησε πώς οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το πόσο ξεκούραστοι ξυπνάμε το επόμενο πρωί. Νομίζω, ότι ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πως, όσο κι αν προσπαθούμε να τρώμε σωστά ή να γυμναζόμαστε, αν δεν κοιμόμαστε καλά, όλα τα υπόλοιπα χάνουν ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους.

Risa Gabrielle Merl

Η Dr Sohère Roked εξήγησε πόσο σημαντική είναι η ορμονική ισορροπία για την ενέργεια, τη διάθεση και τη συνολική υγεία, ιδιαίτερα καθώς μεγαλώνουμε. Αν ένα workoshop με έκανε να σηκωθώ κυριολεκτικά από την καρέκλα και να γυμναστώ μέσα στους 30 βαθμούς, αυτό ήταν της Jacqueline Hooton. Η ενέργειά της ήταν μεταδοτική. Μίλησε για τη δύναμη της κίνησης, όχι ως μέσο για να αποκτήσουμε το «τέλειο» σώμα, αλλά ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία μας όσο μεγαλώνουμε. Το μήνυμά της ήταν απλό, αλλά εξαιρετικά δυνατό: δεν χρειάζεται να γυμναζόμαστε για την εικόνα μας, αλλά για τον μελλοντικό μας εαυτό. Για να μπορούμε να ανεβαίνουμε σκάλες, να κουβαλάμε τα ψώνια μας, να ταξιδεύουμε, να παίζουμε με τα παιδιά ή τα εγγόνια μας και να συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή χωρίς περιορισμούς.

Dr Sohère Roked

Jacqueline Hooton

Ο Ady Lloyd μέσα από απλές ασκήσεις αναπνοής και συγκέντρωσης, μας υπενθύμισε κάτι που συχνά ξεχνάμε: ότι ο εγκέφαλός μας δεν σταματά ποτέ να δουλεύει και πως, αν δεν του δώσουμε εμείς την ευκαιρία να ηρεμήσει, δύσκολα θα το κάνει μόνος του. Δεν χρειάζονται ώρες διαλογισμού. Μερικά λεπτά ουσιαστικής παρουσίας μέσα στην ημέρα μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη διαφορά απ' όση φανταζόμαστε.

Ady Lloyd

Την ίδια φιλοσοφία μετέφερε και η Μικαέλα Νόβακ μέσα από τις συνεδρίες yoga και τις συζητήσεις γύρω από την κίνηση και το active ageing. Με φυσικότητα και θετική ενέργεια, μας έδειξε ότι η άσκηση είναι μια μορφή φροντίδας προς το σώμα μας. Μια υπενθύμιση ότι το σώμα μάς συνοδεύει σε κάθε στιγμή της ζωής μας και αξίζει να το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Σημαντική ήταν και η παρουσίαση της Spa Manager του MarBella, Μέλινας Θεοφάνους, η οποία μας μύησε σε απλές τεχνικές αυτομασάζ και facial rituals με προϊόντα της Sothys. Μπορεί να διήρκεσε λίγα μόνο λεπτά, όμως αποτέλεσε μια ακόμη υπενθύμιση ότι η αυτοφροντίδα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή χρονοβόρα. Μερικές μικρές κινήσεις αρκούν για να προσφέρουμε στο σώμα μας λίγη από την προσοχή που τόσο συχνά του στερούμε.

Mihaela Novak,

Η Mar-Bella Collection προσφέρει μια συνολική εμπειρία στον επισκέπτη, με προσοχή στις λεπτομέρειες, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη

Ανάμεσα στα workshops έκανες μια μικρή παύση για να απολαύσεις τη θέα στο Ιόνιο, να κολυμπήσεις στα γαλαζοπράσινα νερά ή να χαλαρώσεις στην πισίνα του Avali, αφήνοντας πίσω το κινητό, τις ειδοποιήσεις και τις υποχρεώσεις. Η επαφή με τη φύση, άλλωστε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευεξίας. Φυσικά, μια τέτοια εμπειρία δεν θα μπορούσε να μην περνά και από το τραπέζι. Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα που κράτησα από τις συζητήσεις με τους ειδικούς, είναι ότι η σωστή διατροφή σημαίνει ισορροπία, ποιότητα και απόλαυση. Και αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία φάνηκε να υπηρετεί και η γαστρονομική εμπειρία της Mar-Bella Collection.

Από το Deck Bar & Grill, όπου η θέα στη θάλασσα γινόταν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρό γεύμα, μέχρι το Stia grill restaurant και το ιταλικό Kuzina, κάθε γεύμα ήταν μια αφορμή να ανακαλύψω γεύσεις που βασίζονταν σε ποιοτικές πρώτες ύλες, φρεσκάδα και δημιουργικότητα. Και αν κάτι έκανε την εμπειρία του φαγητού ξεχωριστή, ήταν σίγουρα οι άνθρωποι - εργαζόμενοι του ομίλου.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου ένιωθα πως όλα λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Οι παρουσιάσεις των ειδικών, η επαφή με τη φύση, η φιλοξενία, η γαστρονομία, ακόμη και οι στιγμές ξεκούρασης στο δωμάτιό μου, με θέα το γαλάζιο, συνέθεταν μια εμπειρία που σε έκανε σχεδόν ασυναίσθητα να επιβραδύνεις. Να αφήσεις το κινητό στην άκρη. Να κοιτάξεις τη θάλασσα λίγο περισσότερο. Να ακούσεις το σώμα σου. Να θυμηθείς πόσο σημαντικό είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου, όχι μόνο όταν εξαντλείται, αλλά κάθε ημέρα.

Άννα Καντζηλιέρη, Ραφαέλα Μυγιάκη, Πάτια Ιορδανίνου

Φεύγοντας από την Κέρκυρα, συνειδητοποίησα ότι το μεγαλύτερο δώρο αυτού του ταξιδιού ήταν, πέρα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες, οι άνθρωποι που γνώρισα καθ' όλη τη διάρκειά του. Το «Longevity: Living Well for Longer» μου υπενθύμισε κάτι πολύ σημαντικό: ότι η ποιότητα της ζωής χτίζεται καθημερινά, μέσα από τις επιλογές μας. Κι αν ένα τετραήμερο στην Κέρκυρα κατάφερε να με κάνει να επανεξετάσω τις συνήθειες που θεωρούσα δεδομένες, τότε μάλλον πέτυχε τον στόχο του. Κάποιες φορές, άλλωστε, το πιο πολύτιμο αναμνηστικό από ένα ταξίδι δεν είναι αυτό που χωράει στη βαλίτσα, αλλά αυτό που επιστρέφει μαζί σου και αλλάζει, έστω και λίγο, τον τρόπο που ζεις.

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