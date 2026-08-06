Οι μαμάκηδες του ζωδιακού: Αυτά τα ζώδια είναι συνήθως κολλημένα στη μαμά τους

Εντάξει, δεν ισχύει καθολικά, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η αστρολογία βγαίνει αληθινή γι’ αυτά τα ζώδια.

Η σχέση με τη μητέρα είναι μοναδική για τον καθένα, όμως η αστρολογία υποστηρίζει ότι ορισμένα ζώδια έχουν μια ιδιαίτερα στενή σύνδεση μαζί της. Είτε πρόκειται για συναισθηματική εξάρτηση, είτε για αμοιβαία αφοσίωση, είτε απλώς για την ανάγκη να ζητούν τη γνώμη της σε κάθε σημαντική απόφαση, υπάρχουν χαρακτήρες που δύσκολα απομακρύνονται από τη μητρική αγκαλιά.

Φυσικά, οι γενικεύσεις δεν μπορούν να περιγράψουν όλους τους ανθρώπους, καθώς η προσωπικότητα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες πέρα από το ζώδιο. Ωστόσο, αν πιστεύεις στην αστρολογία ή απλώς διασκεδάζεις με τις προβλέψεις της, τότε τα παρακάτω τρία ζώδια έχουν τη φήμη ότι είναι οι πιο «μαμάκηδες» του ζωδιακού.

Αυτά τα ζώδια δύσκολα αποχωρίζονται τη μαμά τους

Ταύρος

Ο Ταύρος αγαπά τη σταθερότητα και τις οικογενειακές αξίες. Η μητέρα του αποτελεί συχνά το πρόσωπο που εμπιστεύεται περισσότερο και εκείνο στο οποίο στρέφεται όταν χρειάζεται στήριξη ή καθοδήγηση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξαρτάται από εκείνη, όμως η γνώμη της έχει μεγάλη βαρύτητα και δύσκολα θα πάρει μια σημαντική απόφαση χωρίς να την ακούσει πρώτα.

Καρκίνος

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Ο Καρκίνος κυβερνάται από τη Σελήνη, τον πλανήτη που συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια και τη μητρική φιγούρα. Οι άνθρωποι αυτού του ζωδίου αναζητούν ασφάλεια και συναισθηματική σταθερότητα, γι' αυτό και συχνά διατηρούν έναν πολύ στενό δεσμό με τη μητέρα τους. Ακόμη κι αν έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, δύσκολα περνά ημέρα χωρίς ένα τηλεφώνημα ή μια συμβουλή από εκείνη.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι από τα πιο ευαίσθητα και συναισθηματικά ζώδια. Δένονται βαθιά με τους ανθρώπους που αγαπούν και η μητέρα τους καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Συχνά νιώθουν την ανάγκη να τη φροντίζουν, αλλά και να αναζητούν την τρυφερότητα και την αποδοχή της, ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους. Η σχέση τους βασίζεται στη συναισθηματική σύνδεση, γεγονός που τους κάνει να μοιάζουν αρκετές φορές... αχώριστοι.

