Όσοι μεγάλωσαν χωρίς κινητά, απέκτησαν 6 δεξιότητες ζωής που οι νέοι δεν θα μάθουν ποτέ

Και αλήθεια, είναι πολύ πιο σημαντικές από αυτό που πιστεύεις.

Τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, η καθημερινότητα των νέων είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οθόνες - από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μέχρι τη μάθηση και την αναζήτηση πληροφοριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενες γενιές είχαν καλύτερη παιδική ηλικία ή ότι η τεχνολογία είναι κάτι αρνητικό. Ωστόσο, όσοι μεγάλωσαν πριν τα smartphones χρειάστηκε να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες με διαφορετικό τρόπο, επειδή δεν είχαν πάντα μια συσκευή να τους δίνει άμεσες λύσεις.

Σήμερα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τεχνολογία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να περιορίσει ορισμένες καθημερινές εμπειρίες όταν χρησιμοποιείται υπερβολικά. Η ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο φαίνεται να είναι το κλειδί, καθώς πολλές συνήθειες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της συγκέντρωσης και της δημιουργικής σκέψης. Γι' αυτό αξίζει να θυμηθούμε ορισμένες από αυτές και να δούμε τι μπορούν να μας διδάξουν ακόμη και σήμερα.

6 πράγματα που δεν θα μάθουν ποτέ τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στην τεχνολογία

#1 Καλλιγραφία και σωστή ανάγνωση

Η συνεχής χρήση πληκτρολογίων και οθονών έχει μειώσει τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στη χειρόγραφη γραφή. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί εκπαιδευτικοί παρατηρούν ότι η καλλιγραφία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο παλαιότερα, ενώ η ανάγνωση μεγάλων κειμένων απαιτεί περισσότερη συγκέντρωση. Αντίθετα, οι προηγούμενες γενιές έγραφαν καθημερινά με το χέρι και διάβαζαν περισσότερα έντυπα βιβλία και σχολικά βοηθήματα.

#2 Διάβασμα για αναψυχή

Πριν από την κυριαρχία των κινητών, τα βιβλία αποτελούσαν μία από τις βασικές μορφές ψυχαγωγίας για πολλά παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα. Σήμερα, ο ελεύθερος χρόνος συχνά αφιερώνεται σε βίντεο, κοινωνικά δίκτυα και παιχνίδια, με αποτέλεσμα το διάβασμα για ευχαρίστηση να περνά σε δεύτερη μοίρα για αρκετούς νέους.

#3 Υπολογίζουν μαθηματικά με το μυαλό τους

Η εύκολη πρόσβαση σε αριθμομηχανές και εφαρμογές έχει περιορίσει την ανάγκη για νοερούς υπολογισμούς. Παλαιότερα, οι περισσότεροι έκαναν γρήγορες πράξεις στο μυαλό τους στην καθημερινότητα, είτε στα ψώνια είτε στο σχολείο, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη ευχέρεια στους βασικούς υπολογισμούς.

#4 Μπορούν να διαβάσουν χάρτες και να προσανατολιστούν χωρίς κινητά

Οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν κάνει τις μετακινήσεις πιο εύκολες, όμως έχουν μειώσει την ανάγκη να διαβάζει κανείς έντυπους χάρτες ή να θυμάται διαδρομές. Οι μεγαλύτερες γενιές βασίζονταν περισσότερο στην παρατηρητικότητα, στις πινακίδες και στη μνήμη τους για να βρουν τον δρόμο τους.

#5 Όταν βαριούνται γίνονται πιο δημιουργικοί

Στο παρελθόν, η βαρεμάρα συχνά οδηγούσε τα παιδιά να επινοήσουν παιχνίδια, να ζωγραφίσουν, να διαβάσουν ή να παίξουν έξω με φίλους. Σήμερα, το κινητό προσφέρει άμεση ψυχαγωγία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες στιγμές όπου η φαντασία καλείται να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο.

#6 Μαθαίνουν μουσική από το ραδιόφωνο

Για πολλές ελληνικές οικογένειες, το ραδιόφωνο ήταν ο βασικός τρόπος ανακάλυψης νέων τραγουδιών και καλλιτεχνών. Οι νέοι περίμεναν να ακουστεί το αγαπημένο τους κομμάτι και γνώριζαν τη μουσική μέσα από τις εκπομπές των παραγωγών. Σήμερα, οι πλατφόρμες streaming προσφέρουν απεριόριστες επιλογές, αλλά η εμπειρία της τυχαίας ανακάλυψης μέσα από το ραδιόφωνο έχει περιοριστεί σημαντικά.

