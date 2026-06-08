“Αφήστε κάτω τα κινητά και συνδεθείτε” - Η Μαντόνα ξεσπά για τον εθισμό των νέων στην τεχνολογία

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για την εμμονή των νεότερων γενιών με την καταγραφή κάθε στιγμής, τονίζοντας ότι τα κινητά μας απομακρύνουν από την ουσιαστική σύνδεση με ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

Η Μαντόνα δεν δίστασε να εκφράσει γι’ ακόμα μία φορά ανοιχτά την άποψή της σχετικά με τη σχέση των νεότερων ηλικιακά γενιών με την τεχνολογία - που πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Confessions II - The Film», η pop star αναφέρθηκε στο πώς τα smartphones έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις συναυλίες, αλλά και τη ζωή γενικότερα, αφού είναι σαν να ζούμε τα πάντα μέσα από μια οθόνη.

Ειδικότερα, όταν η συζήτηση στράφηκε στους θεατές και στον τρόπο με τον οποίο πια παρακολουθούν μια ταινία ή διασκεδάζουν σε μια συναυλία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους. Ο Άντερσον Κούπερ επισήμανε ότι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όλα τα κινητά τηλέφωνα των παρευρισκομένων είχαν φυλαχθεί σε ειδικές θήκες, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Madonna On Technology Ruining the Concert Experience: 'Put Your F--king Phones Down and Connect' https://t.co/xzrGvOYyfX — Variety (@Variety) June 6, 2026

Η Μαντόνα απασφάλισε για την ακατάπαυστη χρήση κινητών στις συναυλίες - και τη ζωή γενικότερα

Η Μαντόνα σχολίασε από την πλευρά της, πως οι άνθρωποι σήμερα νιώθουν μια διαρκή ανάγκη να καταγράφουν τα πάντα. Αν και αναγνωρίζει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα της εποχής μας, η δική της φιλοσοφία παραμένει διαφορετική. «Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο για να ζω και να δημιουργώ, όχι για να παρακολουθώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα ανέφερε την εμπειρία της στο Coachella, όπου εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Παρότι απόλαυσε το act, παραδέχθηκε ότι ένιωσε αμήχανα, όταν αντίκρισε ένα ατελείωτο πλήθος ανθρώπων να την κοιτά μέσα από τις οθόνες των κινητών του. Η αυθεντική σύνδεση χάνεται, όταν η προσοχή μετατοπίζεται στις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις δημοσιεύσεις στα social media, αντί για την απόλαυση της στιγμής.

Όταν, μάλιστα, στο τέλος της συζήτησης ρωτήθηκε αν θα ήθελε να αφήσει κάποιο τελευταίο μήνυμα στο κοινό, η απάντησή της ήταν άμεση και περιεκτική: «Αφήστε κάτω τα γαμ@@@να κινητά σας και συνδεθείτε».