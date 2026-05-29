Η Μαντόνα επέλεξε ανάμεσα σε συντρόφους που δεν είναι πλέον στη ζωή

Η Μαντόνα βρίσκεται σε διαδικασία προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II», και αντί για μια τυπική και παραδοσιακή περιοδεία συνεντεύξεων, συμμετείχε σε βίντεο μαζί με τον θεατρικό συγγραφέα Jeremy O. Harris, τη drag περσόνα Bob The Drag Queen, τον χορευτή Ivy Mugler, τον σχεδιαστή Raul Lopez και τον Marcello Gutierrez του ID, ο οποίος έκανε τις ερωτήσεις.

Όπως γράφει το Page Six, κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, η βασίλισσα της ποπ ρωτήθηκε να κατονομάσει τον διάσημο άντρα που έχει κάνει το καλύτερο σεξ στη ζωή της, με την ίδια να λέει: «Θα αναφέρω μόνο νεκρούς ανθρώπους» και πρόσθεσε: «Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ».

Για την ιστορία, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η Μαντόνα είχαν μία σύντομη σχέση στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Το ειδύλλιο ξεκίνησε λίγο μετά το διαζύγιό της από τον Σον Πεν, αλλά διήρκησε μερικούς μήνες.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε συναυλία της Μαντόνα, με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ που τότε θεωρούνταν ο πιο περιζήτητος εργένης του κόσμου, να γοητεύεται αμέσως από την παρουσία της. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ξεφεύγουν από τα φλας των παπαράτσι και ως ένα βαθμό το κατάφερναν.

Για τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, η Μαντόνα ήταν απλώς μιας περιπέτεια, όπως αποκάλυψε στενός του φίλος στο βιβλίο «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography» των RoseMarie Terenzio και Liz McNeil, που κυκλοφόρησε το 2024. Ήταν «καθαρά σωματική έλξη, τίποτα περισσότερο από αυτό», είπε επίσης.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν σχεδόν όλοι οι βιογράφοι της οικογένειας Κένεντι (όπως ο Κρίστοφερ Άντερσεν στο βιβλίο του The Good Son), η Τζάκι είχες τεράστια επιρροή στον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η σχέση του με την Μαντόνα δεν ήταν από εκείνες που έδινε τη συγκατάθεσή της. Οπότε σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι η Τζάκι δεν ήθελε ούτε καν να τη γνωρίσει.