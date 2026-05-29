Τομ Χάρντι: Οι φήμες για την απόλυσή του από το MobLand και η αλήθεια που έφερε την ανατροπή

Στο μεταξύ, η Έλεν Μίρεν δέχτηκε χθες λεκτική επίθεση, εξαιτίας αβάσιμης θεωρίας που κυκλοφόρησε στα social media και αφορούσε πολιτική κόντρα ανάμεσα στην ίδια και τον Τομ Χάρντι

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σχετικά με την αποχώρηση του Τομ Χάρντι από την επιτυχημένη σειρά MobLand της Paramount+. Οι πρώτες φήμες ήθελαν τον ηθοποιό να έχει προβληματική συμπεριφορά στα γυρίσματα, προκαλώντας εκνευρισμό σε δημιουργούς και συμπρωταγωνιστές. Στην πορεία, ξέσπασε μια ψευδής θεωρία στα social media που ήθελε τον ίδιο να βρίσκεται σε κόντρα με την Έλεν Μίρεν για πολιτικά ζητήματα, με την δεύτερη να στηρίζει Ισραήλ και τον Τομ την Παλαιστίνη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την χθεσινή δημόσια λεκτική επίθεση της Έλεν Μίρεν, ενώ περπατούσε με τον σύζυγό της. Ένας άντρας τους πλησίασε και άρχισε να φωνάζει: «Είσαι μία διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ (κύριε Χάκφορντ) επίσης, άντε γ@@@».

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Αυτά συμβαίνουν, όμως, όταν οι θεωρίες κυριαρχούν στα social media. Διότι τώρα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety, έρχεται να αλλάξει τελείως το σκηνικό. Σύμφωνα με αυτό, ο Τομ Χάρντι δεν έχει απολυθεί και η παραγωγή βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί του για την επιστροφή του στην τρίτη σεζόν.

Οι εντάσεις στα γυρίσματα υπήρχαν, αλλά ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε επίσημα, εξού και οι πλευρές προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή. Η σύγκρουση πάντως προέκυψε από έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για καθυστερήσεις του Τομ Χάρντι στα γυρίσματα και της επιμονής του να ξαναγράφει ορισμένα σημεία του σεναρίου, όπως επιβεβαίωσαν πολλές πηγές στο Variety. Ωστόσο, άνθρωποι από την παραγωγή σημειώνουν ότι ευθύνες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές.

Να σημειωθεί πως η Έλεν Μίρεν μετά την λεκτική επίθεση που δέχτηκε, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram βάζοντας οριστικό τέλος στις φήμες για κόντρα, γράφοντας σε φωτογραφία του Τομ Χάρντι: «Σε αγαπώ τώρα και πάντα».

Στο μεταξύ, πηγή δήλωσε στο Variety πως παρά τις αργοπορημένες εμφανίσεις του Τομ Χάρντι στα γυρίσματα, η Έλεν Μίρεν ποτέ δεν έδειξε την ενόχλησή της. «Ξέρω ότι του έχει πει μερικές φορές “έλα Τομ, είμαστε εδώ τόση ώρα, πάμε να προχωρήσουμε”, αλλά ποτέ δεν έδειξε εκνευρισμό απέναντί του.

Η ίδια πηγή απέρριψε επίσης οποιαδήποτε υπόνοια ότι οι ηθοποιοί συγκρούστηκαν για πολιτικούς λόγους. «Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα πολιτικό», είπε, δείχνοντας έκπληξη με την υπόθεση. «Νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον εντελώς άστοχο και αναληθές.» Η πρώτη πηγή κοντά στη σειρά διέψευσε επίσης κατηγορηματικά τις φήμες, λέγοντας ότι είναι αβάσιμες και δεν ταιριάζουν καθόλου στον χαρακτήρα της Μίρεν.

«Η Έλεν Μίρεν δεν είναι τέτοιος άνθρωπος», συμφώνησε η δεύτερη πηγή. «Αν είχε πρόβλημα με τον Τομ, θα του το έλεγε κατά πρόσωπο. Δεν είναι άνθρωπος που θα εμπλακεί σε ολόκληρη πολιτική ίντριγκα. Απλώς δεν είναι έτσι. Σίγουρα δεν είναι από αυτούς που θα χτυπήσουν το πόδι κάτω και θα πουν “Δεν επιστρέφω αν είναι κι αυτός μέσα.” Δεν της μοιάζει καθόλου».