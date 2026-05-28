Μάικλ Τζάκσον: Το Netflix φέρνει ντοκιμαντέρ που για πρώτη φορά θα μας βάλει μέσα στη δίκη του 2005

Ήταν το 2003 όταν ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις κατηγορίες που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο βασιλιάς της ποπ, που μεγάλωσε γενιές και γενιές, κατηγορήθηκε για κακοποίηση ανηλίκων, με τον κόσμο να βλέπει αποσπασματικές στιγμές από τη δίκη, αφού οι κάμερες απαγορεύονταν. Αν και τελικά αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες, η υπόθεση εξακολουθεί να διχάζει το κοινό μέχρι και σήμερα.

Αυτή τη δίκη πρόκειται να φέρει το Netflix στην πλατφόρμα του, στις 3 Ιουνίου, με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων, για πρώτη φορά. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το Tudum, ένορκοι, αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι μιλούν στο ντοκιμαντέρ για όσα διαδραματίστηκαν εντός της δικαστικής αίθουσες, παρουσιάζοντας και τις δύο πλευρές.

Εν ολίγοις, αυτό που δεν έκανε η βιογραφία Michael, θα το κάνει το Netflix που ξέρει πότε να αρπάζει ευκαιρίες. Το όνομα του Μάικλ Τζάκσον βρίσκεται στο spotlight το τελευταίο διάστημα, επομένως το ντοκιμαντέρ «Michael Jackson: The Verdict» σίγουρα σημειώσει επιτυχία. Άλλωστε, οι θεατές λατρεύουν να παρακολουθούν αλήθινά γεγονότα, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τον βασιλιά της ποπ.

Οι δημιουργοί προσεγγίζουν την υπόθεση ως ένα γεγονός που εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και αντιπαραθέσεις, δύο δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Τη σκηνοθεσία του Michael Jackson: The Verdict υπογράφει ο Νικ Γκριν, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Φιόνα Στούρτον, Ντέιβιντ Χέρμαν και Τζέιμς Γκολνστον.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από τη δίκη του Μαικλ Τζάκσον, στην οποία κρίθηκε αθώος. Κι όμως, μέχρι σήμερα, η διαμάχη γύρω από την υπόθεση παραμένει ζωντανή. Καθώς δεν επιτράπηκαν κάμερες μέσα στο δικαστήριο, το κοινό γνώρισε τα γεγονότα αποσπασματικά, μέσα από τηλεοπτικούς σχολιασμούς και δημοσιεύματα. Θεωρήσαμε πως είχε έρθει η στιγμή να εξετάσουμε τη δίκη συνολικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια», γράφει η ανακοίνωση για το ντοκιμαντέρ.

Η δίκη του Μάικλ Τζάκσον ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 και ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2005, με το δικαστήριο να τον κρίνει αθώο και στις 14 κατηγορίες. Το ντοκιμαντέρ του Netflix θα γίνει διαθέσιμο στις 3 Ιουνίου.