Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (28/5) στους κινηματογράφους

Με πολύ δυνατές νέες ταινίες ξεκινά η εβδομάδα αυτή για τους κινηματογράφους. Ο Ράσελ Κρόου επιστρέφει με μια ταινία γεμάτη ανδρεναλίνη, ενώ έχουμε και την πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου.

Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (28/5)

Beast

Ο Πάτον Τζέιμς, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης στα νότια του Σίδνεϊ, έχει αφήσει πίσω του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στις μικτές πολεμικές τέχνες για να στηρίξει τη σύζυγό του Λουσιάνα και τον γιο τους. Όταν ο μικρότερος αδελφός του, ανερχόμενο αστέρι του ONE Championship, τραυματίζεται σοβαρά σε αγώνα με τον πρωταθλητή Ξαβιέ Γκράου, ο Πάτον έρχεται αντιμέτωπος με τα οικονομικά αδιέξοδα της οικογένειας. Μια απρόσμενη πρόταση για έναν αγώνα απέναντι στον Ξαβιέ ο οποίος αναζητά εκδίκηση για μια παλιά ήττα, θα τον φέρει μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί σε μία ταινία γεμάτη αδρεναλίνη.

Ο Τελευταίος Βίκινγκ

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Όμως, ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του, που στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας στη Δανία αφηγείται με χιούμορ μια ενδιαφέρουσα ιστορία γύρω από το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε.

Ένας Ποιητής

Η εμμονή του Óscar Restrepo με την ποίηση δεν του έχει φέρει καμία δόξα. Έχοντας πια μεγαλώσει και παραξενέψει, έχει υποκύψει στο κλισέ του ποιητή που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η βοήθεια που της προσφέρει για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν λίγο φως στις μέρες του. Όμως το να τη σύρει στον κόσμο των ποιητών μπορεί να μην είναι καλή ιδέα.

Homo Sapiens?

16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες, συνθέτουν ένα πολυφωνικό πορτρέτο όπου το χιούμορ συνυπάρχει με την αμηχανία, την τρυφερότητα και μια διαπεραστική, αναπόφευκτη ειρωνεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Φρανσέγια, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κάθε ιστορία σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, λειτουργώντας σαν κοινωνικός χαμαιλέοντας.

Οι Κρίστοφερ

Τα αποξενωμένα παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο: προσλαμβάνουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία τους και να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά. Όμως όσο το σχέδιο προχωρά, οι ισορροπίες αλλάζουν και η απάτη αρχίζει να αποκαλύπτει απρόβλεπτες εντάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία της τέχνης, της αλήθειας και των οικογενειακών δεσμών.

Backrooms

Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα"Backrooms" - ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν.