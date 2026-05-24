4 ταινίες για σένα που θα περάσεις την Κυριακή στον καναπέ

Μια γοτθική ρομαντική περιπέτεια και μία rom-com με φόντο την Ιταλία, είναι δύο από τις τέσσερις ταινίες που μπορείς να δεις σήμερα

Τα θερινά σινεμά είναι μονόδρομος τώρα που καλοκαιριάζει, αλλά αν η σημερινή Κυριακή είναι από εκείνες που θέλεις απλά να χαλαρώσεις στον καναπέ σου, τότε μπορείς να δεις τέσσερις πραγματικά καλές ταινίες στις streaming πλατφόρμες.

Η γοτθική ρομαντική περιπέτεια που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στους κινηματογράφους, η rom-com με φόντο την πανέμορφη Ρώμη, η feel good και συγκινητική ταινία που θα σε κάνει να λυγίσεις και η πραγματική ιστορία μιας γυναίκας που προσπάθησε να χτίσει μια κοινωνική ουτοπία, κηρύττοντας τη φυλετική και απόλυτη κοινωνική ισότητα - αυτές οι ταινίες θα σε κάνουν να ξεχάσεις την Δευτέρα που έρχεται.

4 ταινίες για να δεις σήμερα

Η Νύφη

Στις 6 Μαρτίου κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, η γοτθική ρομαντική περιπέτεια της Μάγκι Τζίλενχαλ. Τώρα, το HBO Max έφερε τη Νύφη στην βιβλιοθήκη του, επομένως αν δεν την είδες στην μεγάλη οθόνη, είναι ευκαιρία να την δεις στην οθόνη του σπιτιού σου.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, όταν ο μοναχικός Φρανκενστάιν ζητά από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους να του δημιουργήσει μια σύντροφο. Μαζί επαναφέρουν στη ζωή μια δολοφονημένη νεαρή γυναίκα και κάπως έτσι γεννιέται η Νύφη. Αυτό που ακολουθεί ξεπερνά κάθε φαντασία: Ένα άγριο και ριζοσπαστικό πολιτιστικό κίνημα. Δύο παράνομοι εραστές σε έναν άγριο και εκρηκτικό ρομαντισμό.

Η Διαθήκη της Αν Λι

Στο Disney+ θα βρεις την πραγματική ιστορία της Αν Λι, της ιδρύτριας της θρησκευτικής κοινότητας των Shakers, κατά τον 18ο αιώνα. Η Αμάντα Σέιφριντ υποδύεται την ασταμάτητη ηγέτιδά τους, η οποία κηρύττει τη φυλετική και κοινωνική ισότητα. Μέσα από ύμνους των Shakers σε πρωτότυπη επανεκτέλεση, η ταινία αποτυπώνει την έκσταση και την αγωνία της Λι, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια ουτοπία.

Να σημειωθεί πως η Αμάντα Σέιφριντ μάς χάρισε μια συγκλονιστική ερμηνεία, που για πολλούς θεωρήθηκε ως «η καλύτερη της καριέρας της». Η ταινία είναι ένα ιστορικό δράμα με στοιχεία μιούζικαλ.

Στη Ρώμη με Αγάπη

Αν πήγες πρόσφατα στη Ρώμη ή τέλοσπαντων αναπολείς το ταξίδι σου από την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τότε στο Ertflix θα βρεις την ρομαντική κομεντί του Γούντι Άλεν, που θα σε ταξιδέψει απευθείας στις ομορφιές της. Η ταινία «Στη Ρώμη με Αγάπη» είναι ό,τι πρέπει για την Κυριακή σου. Η υπόθεση δεν έχει ενιαία πλοκή, αλλά ακολουθεί τέσσερις διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων στη Ρώμη, οι οποίες δεν διασταυρώνονται ποτέ μεταξύ τους.

Πανέξυπνα Πλάσματα

Δεν θα μπορούσα να κλείσω τις προτάσεις, χωρίς μια συγκινητική και feel-good ταινία. Ο λόγος για τα «Πανέξυπνα Πλάσματα» στο Netflix, μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller μυθιστόρημα της Σέλμπι βαν Πελτ (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο), με την ιστορία να ακολουθεί την Τόβα.

Η Τόβα είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που πρόσφατα έχασε τον σύζυγό της. Για να παραμένει απασχολημένη και να μην βυθίζεται στη θλίψη, πιάνει δουλειά ως νυχτερινή καθαρίστρια στο τοπικό ενυδρείο μιας παραθαλάσσιας πόλης. Εκεί, η ζωή της θα αλλάξει ριζικά.