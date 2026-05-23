Τα νέα βιβλία που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και ξεχωρίζουμε

Πλησιάζουμε προς το τέλος του Μαΐου κι αυτό σημαίνει ένα πράγμα: οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν. Και όπως κάθε καλοκαίρι, η αναζήτηση για τα βιβλία που θα μας κάνουν συντροφιά στην παραλία, γίνεται με απόλυτη προσοχή. Μέχρι να συμβεί αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στις νέες κυκλοφορίες.

Νέα βιβλία προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα βιβλιοπωλεία και όλα με πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε όσα ξεχώρισα, βρίσκονται οι μετρ των ψυχολογικών θρίλερ, Νίκι Φρεντς, που δεν με έχουν απογοητεύσει καθόλου και ελπίζω ούτε με το νέο τους βιβλίο, «Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;». Έχουμε όμως και ένα ακόμη από τον Κώστα Κρομμύδα που έγραψε μια ερωτική ιστορία με φόντο την Χίο, αλλά και το μυθιστόρημα της Κίμπερλι Φρίμαν για τον έρωτα, τη μόδα, τα σκάνδαλα και τη συναρπαστική ζωή μιας γοητευτικής γυναίκας.

Τα νέα βιβλία που κυκλοφορούν

Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα;

Οι μετρ των ψυχολογικών θρίλερ, Νίκι Φρεντς, (το ψευδώνυμο του διεθνώς επιτυχημένου συγγραφικού δίδυμου και ανδρόγυνου Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς), επιστρέφουν με νέο μυθιστόρημα. Το περιμέναμε με ανυπομονησία και επιτέλους είναι εδώ.

Ο Τάιλερ Γκριν αποφυλακίζεται μετά από τρεις δεκαετίες. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να διαμαρτύρεται για την αθωότητά του. Μια ζεστή βραδιά στο Λονδίνο, με πρωτοβουλία του ίδιου, όλοι οι φίλοι από το πανεπιστήμιο που ήταν παρόντες εκείνη τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας του Λίο, συναντιούνται ξανά. Είναι απλώς μια επανένωση ή κάτι περισσότερο; Με το κρασί και τις κατηγορίες να ρέουν άφθονα, η επανένωση καταλήγει σε βίαιο χάος και ένας από την παρέα θα τελειώσει τη νύχτα με τον λαιμό κομμένο στο υπνοδωμάτιο του επάνω ορόφου, όπως ακριβώς και ο Λίο το 1993.

Όταν η επιθεωρήτρια Μοντ O’Κόνορ καλείται να διερευνήσει την υπόθεση, έχει τις αμφιβολίες της για την ενοχή του Τάιλερ, παρά τα όσα θα ήθελαν να την κάνουν να πιστέψει οι παλιοί του φίλοι, η υπόλοιπη Μητροπολιτική Αστυνομία, ακόμη και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όταν σταμάτησε ο χρόνος

Μια συνηθισμένη Τρίτη του Ιουνίου, ο χρόνος των ανθρώπων σταματά. Τα παιδιά παύουν να μεγαλώνουν, δεν γεννιούνται άλλα μωρά, κανείς δεν γερνάει, κανείς δεν πεθαίνει. Ωστόσο η φύση συνεχίζει την πορεία της, η νύχτα διαδέχεται τη μέρα, τα φυτά αναπτύσσονται και τα ζώα ακολουθούν τον κύκλο της ζωής.

Για τη Γιένι, που είναι άρρωστη και κινδυνεύει η ζωή της, το σταμάτημα του χρόνου είναι σωτηρία. Για τον Γιάκομπ, που περιμένει να γίνει πατέρας, αποτελεί εμπόδιο. Ενώ αλλάζει όλη τη σχέση των δύο φρεσκοερωτευμένων, της Έλεν και του Φίλιπ. Οι καλοκαιρινές μέρες κυλούν γεμάτες ένταση. Η απελπισία φουντώνει -τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψει η κανονικότητα;

Η Μάγια Λούντε έγραψε μια ιστορία για τον χρόνο, τη σχέση μας με τη φύση, την ανθρώπινη θνητότητα κι εντέλει το νόημα της ζωής.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τύχη Βουνό

Ο Ρίτσαρντ Όσμαν, που έχει γράψει βιβλία που γνώρισαν επιτυχία, επέστρεψε με ακόμη ένα, με τέσσερις φίλους να προσπαθούν να λύσουν ένα μυστήριο.

Ήταν μια ήσυχη χρονιά για τη Λέσχη Φόνων της Πέμπτης. Η Τζόις είναι απασχολημένη με τον γάμο της κόρης της. Η Ελίζαμπεθ πενθεί. Ο Ρον αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα, και ο Ιμπραΐμ συνεχίζει την ψυχοθεραπεία στην αγαπημένη του εγκληματία. Όταν όμως ένας καλεσμένος στον γάμο βρίσκεται σε κίνδυνο, η παρέα αναλαμβάνει ξανά δράση και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση εξαφάνισης και φόνου, ενώ ένας αδίστακτος κακοποιός αναζητά έναν απαραβίαστο κωδικό και δε θα διστάσει μπροστά σε τίποτα για να τον αποκτήσει.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ

Ένα μυθιστόρημα της Κίμπερλι Φρίμαν για τον έρωτα, τη μόδα, τα σκάνδαλα και τη συναρπαστική ζωή μιας γοητευτικής γυναίκας, εμπνευσμένο από τη ζωή της επιχειρηματία και σχεδιάστριας μόδας, Zara Bate.

Προάστια Μελβούρνης, 1967. Όταν ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Χάρολντ Χολτ εξαφανίζεται ενώ κολυμπά, η Ζάρα χάνεται στις αναμνήσεις της ταραχώδους σχέσης τους. Πάντα πίστευε τον Χάρι όταν έλεγε πως, ό,τι και να συνέβαινε, δεν θα την άφηνε ποτέ. Ο δεσμός τους έχει φτάσει μέχρι το Λονδίνο, την Ευρώπη, την Ινδία, την Αμερική. Έχει βιώσει θυμό, απώλεια και απογοήτευση, μυστικά και ψέματα. Τώρα το μόνο που θέλει η Ζάρα είναι ο Χάρι να γυρίσει πίσω.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όπως στα Βιβλία

Η Μόιρα Μακντόναλντ έγραψε μια γοητευτική ιστορία για τις απρόσμενες συναντήσεις και τη μαγεία των βιβλιοπωλείων.

H Έιπριλ, μια έξυπνη και μοναχική γυναίκα, έχει αρχίσει να βαριέται στη δουλειά της: αφήνει μέσα σε ένα βιβλίο ένα γράμμα για τον Γουέστλεϊ, τον υπάλληλο του βιβλιοπωλείου της γειτονιάς της, ο οποίος έχει ένα γλυκό χαμόγελο και του πάνε πολύ τα φανελένια πουκάμισα. Η Λόρα, μια πολυάσχολη μητέρα που έχει παραιτηθεί από τον έρωτα, αγοράζει το βιβλίο, βρίσκει το γράμμα και πιστεύει ότι ο Γουέστλεϊ το άφησε για εκείνη. Ένας όμορφος άντρας που αγαπά τα βιβλία είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε. Εντωμεταξύ ο Γουέστλεϊ παραείναι απορροφημένος από τα γυρίσματα μιας ταινίας στο βιβλιοπωλείο για να προσέξει κάποια από τις δύο. Καθώς η ανώνυμη αλληλογραφία της Έιπριλ και της Λόρα συνεχίζεται, η πληκτική τους καθημερινότητα τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφήνοντας μια αχτίδα ελπίδας να φανεί.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Το λιμάνι μου είσαι εσύ

Ο Κώστας Κρομμύδας μάς ταξιδεύει στη Χίο, χαρίζοντάς μας ένα βιβλίο για τη μοναξιά εκείνων που φεύγουν και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν, για έρωτες που δοκιμάζονται, αλλά μένουν ακλόνητοι.

«Αγάπησα τον Φίλιππο γνωρίζοντας πως η ζωή του είναι η θάλασσα και η δική μου ένας κόσμος γεμάτος κανόνες και πρέπει στη στεριά. Η σχέση μας έπρεπε να παραμένει κρυφή, μετρημένη σε λίγες ώρες μαζί και σε αμέτρητα αντίο. Στο νησί μου, τη Χίο, με την ευωδιά της μαστίχας και των εσπεριδοειδών να μας πλημμυρίζει, οι δύο κόσμοι μας δέθηκαν σε έναν περίτεχνο ναυτικό κόμπο. Όταν ζωντάνεψε ο εφιάλτης, κατάλαβα πόσο εύθραυστα είναι όλα όσα αγαπάς και πόσο κοντά μπορεί να βρεθείς -μέσα σε μια στιγμή- στο να τα χάσεις. Και τότε συνειδητοποίησα πως δεν έχει σημασία πόσο μακριά φεύγεις, αλλά να έχεις λόγο να επιστρέφεις πάντα… στο λιμάνι σου».

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα