Γιατί δυσκολευόμαστε πλέον να διαβάσουμε βιβλία ακόμα κι όταν τα αγαπάμε

Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι θέλουν να διαβάζουν περισσότερο αλλά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ούτε για λίγες σελίδες, κάτι που λέει πολλά για το πως ζούμε σήμερα.

Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν βιβλία με πραγματικό ενθουσιασμό, τα αφήνουν δίπλα στο κρεβάτι με την πρόθεση να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα και τελικά περνούν εβδομάδες χωρίς να διαβάσουν πάνω από πέντε σελίδες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν αγαπούν το διάβασμα. Συμβαίνει γιατί η συνεχής πληροφορία, τα social media και η online ζωή έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η προσοχή μας.

Σύμφωνα με άρθρα γύρω από τις σύγχρονες συνήθειες ανάγνωσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε μεγάλες μορφές περιεχομένου όπως βιβλία, ακόμη κι όταν παλαιότερα διάβαζαν πολύ περισσότερο.

Γιατί δυσκολευόμαστε πλέον να διαβάσουμε βιβλία στην εποχή των social media



Τα social media μάς έχουν συνηθίσει σε γρήγορη εναλλαγή εικόνων, σύντομων videos και περιεχομένου που αλλάζει κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Το βιβλίο λειτουργεί ακριβώς αντίθετα. Απαιτεί χρόνο, ησυχία και συγκέντρωση χωρίς συνεχή ερεθίσματα. Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι περιγράφουν πλέον την ανάγνωση σαν κάτι που χρειάζεται σχεδόν «εκπαίδευση» για να ξαναμπεί στη ζωή τους.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι αρκετοί αντιμετωπίζουν πλέον το διάβασμα σαν ακόμη ένα productivity goal. Υπάρχει συνεχώς πίεση να διαβάζουμε «σωστά» βιβλία, να τελειώνουμε συγκεκριμένο αριθμό μέσα στη χρονιά ή να διαβάζουμε μόνο πράγματα που θεωρούνται χρήσιμα και αυτοβελτιωτικά. Και κάπως έτσι, κάτι που κάποτε λειτουργούσε σαν χαλάρωση αρχίζει να μοιάζει με υποχρέωση.



Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα γύρω από βιβλία που «σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο», πιο επιτυχημένο ή πιο παραγωγικό. Όμως αρκετοί άνθρωποι ξεχνούν ότι το διάβασμα μπορεί να υπάρχει και απλώς για ευχαρίστηση. Ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο φαντασίας ή κάτι ελαφρύ δεν είναι λιγότερο σημαντικό επειδή δεν σου μαθαίνει “10 τρόπους να ξυπνάς στις 5 το πρωί”.

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να διαβάσουν ενώ ταυτόχρονα έχουν ανοιχτό κινητό, notifications, τηλεόραση ή laptop. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το διάβασμα λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει μικρή αποσύνδεση από την υπόλοιπη πληροφορία της ημέρας. Ακόμη και δέκα ή είκοσι λεπτά χωρίς κινητό μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εμπειρία της ανάγνωσης.

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η σκέψη «θα διαβάζω μία ώρα κάθε βράδυ». Συνήθως αυτό κρατά περίπου τρεις ημέρες. Οι ειδικοί γύρω από τις συνήθειες ανάγνωσης εξηγούν ότι μικρές, σταθερές στιγμές διαβάσματος λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από την υπερβολική πίεση για συνέπεια.

Σε μια καθημερινότητα γεμάτη scrolling, emails και συνεχή ειδοποιήσεις, το βιβλίο λειτουργεί διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη μορφή περιεχομένου. Σου επιτρέπει να συγκεντρωθείς σε μία ιστορία, μία σκέψη ή έναν κόσμο χωρίς να αλλάζει κάτι κάθε πέντε δευτερόλεπτα.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι νιώθουν τόσο καλά όταν τελικά καταφέρνουν να ξαναμπούν στη συνήθεια της ανάγνωσης. Το σημαντικό δεν είναι πόσο διαβάζεις αλλά πώς νιώθεις όταν διαβάζεις Τελικά, το διάβασμα δεν χρειάζεται να γίνει challenge, στόχος ή μέτρο επιτυχίας.