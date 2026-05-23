Τίτλοι τέλους για τον Τομ Χάρντι στο «MobLand» - Απολύθηκε εξαιτίας διαφωνιών στα γυρίσματα

Ο Τομ Χάρντι φαίνεται πως αποχωρεί οριστικά από τη δημοφιλή σειρά «MobLand» της Paramount+, μετά από σοβαρές διαφωνίες και εντάσεις στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν.

Απρόσμενη τροπή φαίνεται πως παίρνει η πορεία της επιτυχημένης σειράς «MobLand», καθώς ο Τομ Χάρντι αποχωρεί από το project έπειτα από σοβαρές εντάσεις πίσω από τις κάμερες. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Variety, ο ηθοποιός δεν θα συμμετάσχει σε πιθανή τρίτη σεζόν της σειράς, παρά την εμπορική και τηλεοπτική επιτυχία που γνώρισε ο πρώτος κύκλος.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της από τον Μάρτιο, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρντι δεν κλήθηκε να επιστρέψει εξαιτίας προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για συγκρούσεις ανάμεσα στον ηθοποιό και τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ, αλλά και με στελέχη της εταιρείας παραγωγής 101 Studios.

Μέχρι στιγμής ούτε ο Τομ Χάρντι ούτε οι εκπρόσωποι της Paramount+, του Τζεζ Μπάτεργουορθ ή της 101 Studios έχουν τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, η αποχώρηση του πρωταγωνιστή θεωρείται σχεδόν οριστική, προκαλώντας ήδη ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί η σειρά χωρίς έναν από τους βασικούς της χαρακτήρες.

Στο «MobLand», ο Τομ Χάρντι υποδυόταν τον Χάρι Ντα Σόουζα, έναν “fixer” που κινούταν στο σκοτεινό περιβάλλον της οικογένειας Χάριγκαν. Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα την περασμένη άνοιξη, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εξελιχθεί στη δεύτερη πιο δημοφιλή παραγωγή της πλατφόρμας.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου όπως ο Πιρς Μπρόσναν, η Έλεν Μίρεν και ο Πάντι Κονσιντάιν. Ο Μπρόσναν ενσαρκώνει τον Κόνραντ Χάριγκαν, αρχηγό της εγκληματικής οικογένειας, ενώ η Έλεν Μίρεν υποδύεται τη σύζυγό του, Μέιβ. Ο Πάντι Κονσιντάιν εμφανίζεται στον ρόλο του γιου τους, Κέβιν.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Ρόναν Μπένετ, ενώ ο Τζεζ Μπάτεργουορθ υπέγραψε το σενάριο και των δέκα επεισοδίων μαζί με τον δημιουργό της σειράς.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που ο Τομ Χάρντι φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας στα γυρίσματα παραγωγών υψηλού προφίλ. Η πιο γνωστή περίπτωση αφορά την ένταση που είχε δημιουργηθεί στα γυρίσματα του «Mad Max: Fury Road» με τη συμπρωταγωνίστριά του Σαρλίζ Θερόν. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζορτζ Μίλερ, είχε αποκαλύψει αργότερα ότι ο Χάρντι πολλές φορές έπρεπε να “πειστεί” για να βγει από το τροχόσπιτό του και να συμμετάσχει στα γυρίσματα.

Παράλληλα, στο βιβλίο «Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road» του Κάιλ Μπιουκάναν, γίνεται αναφορά σε επιθετική συμπεριφορά του ηθοποιού κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Παρότι η Paramount+ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τρίτη σεζόν για το «MobLand», η μεγάλη επιτυχία της σειράς θεωρείται ότι σχεδόν εγγυάται τη συνέχισή της. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς οι δημιουργοί θα διαχειριστούν την απουσία του Τομ Χάρντι από την ιστορία και ποιος θα καλύψει το κενό που αφήνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της σύγχρονης τηλεόρασης.