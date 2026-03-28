Ο Τομ Χανκς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη - Στο πλευρό του ο Bad Bunny και ο Κόλμαν Ντομίνγκο

Νέα συνεργασία με τη Μαριέλ Χέλερ φέρνει μια συγκινητική ιστορία για δεύτερες ευκαιρίες και πάθος στον αθλητισμό.

Ο Τομ Χανκς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με ένα νέο φιλόδοξο πρότζεκτ, αυτή τη φορά με φόντο τον κόσμο του μπέιζμπολ. Ο βραβευμένος ηθοποιός ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τη σκηνοθέτιδα Μαριέλ Χέλερ, επτά χρόνια μετά τη συνεργασία τους στην ταινία A Beautiful Day in the Neighborhood, που είχε αποσπάσει θερμή υποδοχή και υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η νέα τους ταινία, με τίτλο The Comebacker, βασίζεται σε έργο του συγγραφέα Ντέιβ Έγκερς και συνδυάζει στοιχεία δραματικής κομεντί με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο. Ο Χανκς θα υποδυθεί έναν δημοσιογράφο αθλητικού ρεπορτάζ που βρίσκεται σε επαγγελματική και προσωπική παρακμή, μέχρι που η γνωριμία του με έναν ιδιαίτερο πίτσερ αλλάζει την οπτική του για τη ζωή.

Η ιστορία επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του Λάιονελ, του οποίου η καριέρα έχει βαλτώσει, μέχρι που καλείται να καλύψει την απρόσμενη επιστροφή ενός παίκτη από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Ο πίτσερ, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό —όταν μια μπάλα τον χτύπησε στο κεφάλι— εμφανίζει μια σχεδόν ποιητική και φιλοσοφική στάση απέναντι στη ζωή, επηρεάζοντας βαθιά τον δημοσιογράφο και αναζωπυρώνοντας το πάθος του για τη δουλειά.

Το πρότζεκτ έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο Χόλιγουντ, με τη Sony Pictures να φέρεται ως το επικρατέστερο στούντιο για την απόκτηση των δικαιωμάτων. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς είχε διανείμει και την προηγούμενη συνεργασία Χανκς–Χέλερ, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες συμφωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή συμμετοχή του Bad Bunny, ενός από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, καθώς και του υποψήφιου για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο. Αν και οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η παρουσία τους θα μπορούσε να προσδώσει επιπλέον δυναμική στο καστ.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση και στον κινηματογράφο, ενώ η πιθανή συνεργασία του με τον Χανκς δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Μάλιστα, η πρόσφατη εμφάνιση του Χανκς σε συναυλία του καλλιτέχνη στην Αυστραλία είχε πυροδοτήσει φήμες για μελλοντική συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο Κόλμαν Ντομίνγκο συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο Χόλιγουντ, με σημαντικές ερμηνείες που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αξιόλογους ηθοποιούς της γενιάς του.

Η παραγωγή της ταινίας θα γίνει από τις εταιρείες των Χανκς και Χέλερ, ενώ το σενάριο αναμένεται να μεταφέρει τη δράση από τους San Francisco Giants στους New York Mets, προσαρμόζοντας το αρχικό υλικό για τις ανάγκες της κινηματογραφικής αφήγησης.

Παρότι το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, το «The Comebacker» ήδη συγκαταλέγεται στα πιο αναμενόμενα πρότζεκτ της επόμενης περιόδου, συνδυάζοντας μεγάλα ονόματα, μια συγκινητική ιστορία και το διαχρονικό θέμα της δεύτερης ευκαιρίας.