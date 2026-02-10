Bad Bunny: Διέγραψε τα πάντα και τους πάντες στο Instagram, μετά το Super Bowl 2026

Μια απρόσμενη κίνηση έκανε ο Bad Bunny, διαγράφοντας όλες τις αναρτήσεις του στο IG, αλλά και τους ανθρώπους που ακολουθούσε, λίγες ώρες μετά το τέλος του Super Bowl.

Ο Bad Bunny ήταν το πρόσωπο της χθεσινής ημέρας, αφού η εμφάνισή του στο Halftime του Super Bowl 2026 μονοπώλησε το ενδιαφέρον του πλανήτη. Ο 31χρονος πλανήτης έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς στα ισπανικά, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού. Αν και υπήρχαν αρνητικά σχόλια για την επιλογή του, η πλειονότητα του κόσμου περίμενε πώς και πώς να τον δει στο ημίχρονο του Super Bowl και απ’ ότι φάνηκε, τους αποζημίωσε.

Όσον αφορά στους επικριτές τους, σε αυτή την κατηγορία ανήκει ξεκάθαρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε αρνητικά τόσο την ισπανική γλώσσα των τραγουδιών του όσο και τις χορογραφίες που έλαβαν χώρα, γράφοντας: «Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl είναι απολύτως φρικτό, ένα από τα χειρότερα ποτέ! Δεν έχει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας που έχουμε». Και συνέχισε: «Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν από όλες τις ΗΠΑ και από όλο τον κόσμο. Αυτό το σόου είναι απλώς ένα χαστούκι για τη χώρα μας».

Bad Bunny: Η κίνησή του μετά το Super Bowl που ανησύχησε τους fans του

Λίγες ώρες μετά το τέλος του Super Bowl 2026, ο Bad Bunny ξάφνιασε τους πάντες με μια απρόβλεπτη κίνηση. Ο ταλαντούχος και βραβευμένος με Grammy μουσικός διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram, ενώ σταμάτησε να ακολουθεί όλους εκείνους που ακολουθούσε, με τον λογαριασμό του να μοιάζει ανανεργός. Οι θαυμαστές του, που πολύ γρήγορα αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί, μοιράστηκαν τα νέα στα social media, με τους περισσότερους να απορούν γιατί πήρε μια τέτοια απόφαση - ειδικά μετά το hype που έλαβε από το Super Bowl.

Instagram @badbunnypr

Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο Bad Bunny θέλησε να κάνει ένα διάλειμμα από την υπερβολική έκθεση, αφού το τελευταίο διάστημα έχει συγκεντρώσει όλα τα φώτα επάνω του. Άλλοι ανέφεραν πως ίσως πίσω από αυτή την κίνηση να «κρύβεται» κάποια πολύ μεγάλη ανακοίνωση, ενώ υπήρχε και εκείνη η κατηγορία που θεώρησε πως ο τραγουδιστής θέλησε να βάλει μια τελεία στα αρνητικά σχόλια που δεχόταν, για την απόφασή του να τραγουδήσει στα ισπανικά στο Halftime του Super Bowl. Ο ίδιος παραμένει σιωπηλός, συνεπώς δεν έχουμε παρά να περιμένουμε κάποια σχετική τοποθέτησή του - αν και όποτε αυτή υπάρξει.