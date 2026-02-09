Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl και η επιλογή αυτή αποτελεί από μόνη της μια fashion δήλωση

O Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl 2026 και έστρεψε όλα τα βλέμματα επάνω του, όχι μονάχα επειδή ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε halftime show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, αλλά και γιατί επέλεξε costume Zara για την εμφάνισή του.

Σε μια βραδιά όπου οι fans θα περίμεναν couture δημιουργίες, extravagant σχέδια και θεατρικά looks, ο Πορτορικανός σταρ, Bad Bunny, επέλεξε τον ισπανικό κολοσσό των high street brand, τα Zara, μια επιλογή που φυσικά δεν ήταν τυχαία.

Η επιλογή του Zara ως brand που απευθύνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, λειτούργησε σαν μια δήλωση, μια δήλωση ότι η μόδα δεν χρειάζεται να είναι απλησίαστη για να είναι σημαντική, έτσι ακριβώς όπως και η μουσική του.

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara και η επιλογή αυτή αποτελεί από μόνη της μια fashion δήλωση

Συγκεκριμένα, είδαμε τον καλλιτέχνη με ένα μονοχρωματικό look, ένα κρεμ σύνολο που αποτελούνταν από ένα πουκάμισο με γιακά και γραβάτα, κάτω από ένα φούτερ ποδοσφαιρικού τύπου. Η αθλητική μπλούζα μάλιστα, είχε τον αριθμό 64 (με πολλούς φαν να υποστηρίζουν πως πρόσκειται για την ημερομηνία γέννησης της μητέρας του) και το επώνυμο Ocasio με διακριτικά λευκά γράμματα.

Τον είδαμε επίσης με ένα loose παντελόνι, sneakers και cream γάντια, ένα σύνολο που ισοροπούσε ανάμεσα στη sporty και την κομψή αισθητική. Τέλος αργότερα πρόσθεσε ένα double-breasted σακάκι στο ίδιο χρώμα, σε μια τόσο διακριτική αλλαγή που πολλοί ίσως δεν πρόσεξαν καν.

Πίσω από το styling βρίσκονται οι Storm Pablo και Marvin Douglas Linares, σταθεροί συνεργάτες του καλλιτέχνη, με τον δεύτερο να δηλώνει «ήθελα να έχει κάτι προσωπικό και μοναδικό που θα συμβολίζει για πάντα αυτή τη στιγμή – ορόσημο».

Βέβαια, αξίζει να πούμε πως, μπορεί ο Bad Bunny να φόρεσε Zara, τα αξεσουάρ του όμως έκαναν τη διαφορά. Ο καλλιτέχνης φόρεσε ένα ρολόι Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding, αξίας περίπου 75.700 δολαρίων, κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων το οποίο διέθετε καντράν από φυσική πέτρα μαλαχίτη ενώ φόρεσε και τα Bad Bunny x Adidas BadBo 1.0, από τη δική του συνεργασία με την Adidas, τα οποία κυκλοφόρησαν αμέσως μετά το Super Bowl.