Όλοι μιλούν για τον Bad Bunny, όμως η εμφάνιση - έκπληξη της Lady Gaga ήταν εξίσου iconic

Μπορεί το Super Bowl 2026 να ανήκει δικαιωματικά στον Bad Bunny, ο οποίος φόρεσε ένα costum Zara σύνολο όμως τα φώτα της δημοσιότητας αξίζει να πέσουν και στη Lady Gaga, η οποία κατάφερε για ακόμη μία φορά να κλέψει τις εντυπώσεις με μια απόλυτα θεατρική guest εμφάνιση.

Η pop star έκανε μια είσοδο - έκπληξη κατά τη διάρκεια του halftime show στο Levi’s Stadium, σε μια σκηνή γεμάτη έντονα στοιχεία από την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο. Η εμφάνισή της ήρθε σαν κορύφωση του show, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι η Lady Gaga γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να δημιουργεί iconic εμφανίσεις.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό γαλάζιο flamenco-style φόρεμα από Luar, ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση. Το φόρεμα είχε βαθύ ντεκολτέ, εφαρμοστό κορσέ και φούστα με βολάν ενώ η επιλογή του χρώματος καθόλου τυχαία δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέθηκε με την αισθητική της latin κουλτούρας που κυριάρχησε στο show.

Όλοι μιλούν για τον Bad Bunny, η εμφάνιση - έκπληξη όμως της Lady Gaga «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν κόκκινες ψηλοτάκουνες γόβες, έντονο κόκκινο κραγιόν και ένα ιδιαίτερο brooch στο στήθος σε σχήμα Flor de Maga, το εθνικό λουλούδι του Πουέρτο Ρίκο, στέλνοντας έναν διακριτικό αλλά ξεκάθαρο φόρο τιμής στη θεματολογία της βραδιάς. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με retro κυματισμούς, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε κλασικές, glam γραμμές.

Στη σκηνή, η Gaga ερμήνευσε μια salsa–mariachi εκδοχή του τραγουδιού «Die With a Smile», χαρίζοντας μια απρόσμενη μουσική στιγμή γεμάτη συναίσθημα και ένταση. Δεν έμεινε όμως μόνο στο τραγούδι: χόρεψε, γύρισε τη σκηνή με αυτοπεποίθηση και μοιράστηκε τη σκηνή με τον Bad Bunny σε μια άψογη σκηνική χημεία.



