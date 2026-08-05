3-3-3 rule: Ο κανόνας που θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι

Αξίζει μια δοκιμή

Ο κανόνας 3-3-3 μπορεί να μετατρέψει το καθημερινό styling σε παιχνιδάκι.

Πρόκειται για μια απλή μέθοδο οργάνωσης της γκαρνταρόμπας που κάνει το ντύσιμο πιο εύκολο, μειώνει το άγχος των επιλογών και σε βοηθά να δημιουργήσεις περισσότερους συνδυασμούς με όσα κομμάτια έχεις ήδη στη συλλογή σου.

Τι είναι ο κανόνας 3-3-3;

Η φιλοσοφία του είναι ιδιαίτερα απλή. Επιλέγεις, 3 τοπ, 3 παντελόνια, βερμούδες ή φούστες και 3 ζευγάρια παπούτσια.

Με αυτά τα κομμάτια δημιουργείς διαφορετικά outfits που καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητάς σου, από τις εμφανίσεις στην πόλη έως τις εμφανίσεις στο νησί.

Ο κανόνας βασίζεται στη λογική της capsule wardrobe, δηλαδή μιας γκαρνταρόμπας με διαχρονικά κομμάτια που συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους και φοριούνται ξανά και ξανά με αμέτρητους τρόπους.

IG@alisa_millerrr

Γιατί τέτοιο hype;

Ο βασικότερος λόγος που οι γυναίκες έχουν λατρέψει αυτόν τον κανόνα είναι διότι εξοικονομεί χρόνο. Όταν όλα τα κομμάτια που έχεις επιλέξει ταιριάζουν μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι κάθε πρωί τι θα φορέσεις.

Παράλληλα, σε βοηθά να αξιοποιήσεις περισσότερο τα ρούχα που ήδη διαθέτεις, αντί να αγοράζεις συνεχώς καινούρια.

Πώς να υιοθετήσεις τον κανόνα

Επέλεξε ρούχα που μπορούν να φορεθούν σε διαφορετικές περιστάσεις και συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους. Στα τοπ μπορείς να συμπεριλάβεις ένα basic t-shirt ή ένα πουκάμισο, ένα πιο κομψό κομμάτι για το γραφείο ή μια έξοδο. Στα bottoms προτίμησενένα τζιν,νένα υφασμάτινο παντελόνι ή μια midi φούστα. Στα παπούτσια ιδανικά επίλεξε ένα άνετο ζευγάρι sneakers, ένα ζευγάρι μπαλαρίνες και ένα ζευγάρι σανδάλια ή loafers.

IG@alisa_millerrr





Editor’s tip: Δεν είναι απαραίτητο όλα να είναι ουδέτερα χρώματα.

Πώς να δημιοζργήσεις looks με τον κανόνα 3-3-3

Η δύναμη αυτής της μεθόδου βρίσκεται στους συνδυασμούς. Ένα λευκό πουκάμισο μπορεί να δείχνει εντελώς διαφορετικό όταν φορεθεί με τζιν και sneakers για μια casual εμφάνιση ή με μία tailored βερμούδα και loafers για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα, αλλάζοντας μόνο τα παπούτσια και διαφορετικά αξεσουάρ, το ίδιο outfit αποκτά εντελώς νέο χαρακτήρα. Με μόλις 3 τοπ, 3 bottoms και 3 ζευγάρια παπούτσια μπορούν να δημιουργηθούν έως και 27 διαφορετικοί συνδυασμοί, αποδεικνύοντας ότι το στιλ δεν εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων αλλά από τον τρόπο που τα συνδυάζεις.

