Αν έχεις γεμάτη ντουλάπα αλλά συνεχίζεις να μην ξέρεις τι να φορέσεις, ίσως ένας fashion κανόνας είναι η λύση που ψάχνεις.

Ο fashion κανόνας που ανακαλύψαμε πάντως, βασίζεται σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο που έχει γίνει viral, καθώς ενθαρρύνει τις συνειδητές αγορές και βοηθά να αξιοποιήσεις στο έπακρο τα ρούχα που ήδη έχεις στη συλλογή σου.



Η φιλοσοφία του κανόνα των 5 outfit, όπως τον αποκαλούν στα social media, είναι απλή: πριν αγοράσεις ένα νέο κομμάτι, σκέψου αν μπορεί να συνδυαστεί με τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ρούχα ή αξεσουάρ που υπάρχουν ήδη στη ντουλάπα σου.

Έχει γεμίσει η ντουλάπα σου με αχρείαστα items; Ο fashion κανόνας που θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι

Αν η απάντηση είναι «όχι», τότε πιθανότατα πρόκειται για μια παρορμητική αγορά που δύσκολα θα φορέσεις.

Στην πράξη, ο κανόνας λειτουργεί και ως οδηγός για να ανακαλύψεις ξανά τη ντουλάπα σου.

Ένα γιλέκο για παράδειγμα, μπορεί να φορεθεί με τζιν, tailored παντελόνι, σατέν φούστα ή ακόμα και πάνω από ένα φόρεμα, ενώ ένα λευκό πουκάμισο μπορεί να μεταμορφωθεί ανάλογα με το styling.

