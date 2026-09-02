Κι όμως υπάρχουν τάσεις και στο σεξ. Αυτές τις έξι ξεχωρίζουν οι ειδικοί για τη φετινή σεζόν.

Μπορεί να πιστεύεις ότι το σεξ δεν ακολουθεί τάσεις, όμως ο τρόπος με τον οποίο αναζητούμε την απόλαυση μπορεί να αλλάζει μαζί με την εποχή, όπως συμβαίνει και με τόσα άλλα πράγματα. Φέτος, φαίνεται ότι αντιδρούν στον γρήγορο ρυθμό και την έντονη παρουσία της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν χρόνο και προσπάθεια ώστε να αποκτήσουν μια πιο ουσιαστική και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή.

«Βλέπω τους ανθρώπους να γίνονται πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και σκόπιμοι σε σχέση με τη σεξουαλική τους ζωή. Αντί να αντιμετωπίζουν το σεξ ως κάτι που απλώς πρέπει να συμβαίνει φυσικά, χωρίς καμία προετοιμασία, επενδύουν στη μάθηση, στην επικοινωνία και στην κατανόηση του τι είναι αυτό που πραγματικά δημιουργεί την επιθυμία», λέει η Τζίτζι Ένγκελ, ψυχοθεραπεύτρια σε θέματα σεξ και σχέσεων και συγγραφέας του βιβλίου «Kink Curious».

Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πλέον το σεξ ως ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορεί να καλλιεργηθεί και να εξελιχθεί.

Η Λούσι Ρόουετ, coach σε θέματα σεξ και σχέσεων, λέει ότι παρατηρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από την τεχνολογία. «Είμαστε όλοι υπερδιεγερμένοι, εξαντλημένοι —και όχι με σέξι τρόπο—, κουρασμένοι, όλο και πιο μοναχικοί και, παρ’ όλα αυτά, διαρκώς κολλημένοι στα κινητά μας. Είναι λογικό να αναζητούμε μια επιστροφή στα βασικά στοιχεία της οικειότητας και να προσπαθούμε να συνδεθούμε πραγματικά, τόσο με το σώμα μας όσο και με τον σύντροφό μας» λέει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν έχει καμία θέση στην κρεβατοκάμαρα το 2026. Αντίθετα, φαίνεται πως οι άνθρωποι γίνονται πιο επιλεκτικοί σχετικά με το τι χρησιμοποιούν και για ποιον λόγο.

Αυτές είναι μερικές ακόμη τάσεις που έχουν εντοπίσει δύο ειδικοί.

Δώσε συναισθηματική διάσταση στα προκαταρκτικά

«Το να νιώθει κάποιος ότι τον εκτιμούν, το να μοιράζεται το καθημερινό και ψυχικό βάρος, το φλερτ μέσα στη διάρκεια της ημέρας και η δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας μπορούν όλα να συμβάλουν στην επιθυμία», λέει η Ένγκελ και πρόσθεσε: «Για πολλούς ανθρώπους, όσα συμβαίνουν έξω από την κρεβατοκάμαρα καθορίζουν και την ποιότητα του σεξ που θα ακολουθήσει».

Αυτό βρίσκεται, σύμφωνα με τη Ρόουετ, στην καρδιά όσων καθορίζουν τη σωματική επιθυμία πολλών γυναικών. «Οι περισσότερες γυναίκες χρειάζονται κάποιου είδους συναισθηματική σύνδεση ή ασφάλεια για να μπορέσουν να αφεθούν σεξουαλικά», εξηγεί.

Όπως τονίζει, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ατελείωτες και βαθιές συζητήσεις που διαρκούν ώρες. Μπορεί να σημαίνει απλώς να ρωτήσεις τον σύντροφό σου πώς νιώθει, να στείλεις ένα τρυφερό ή φλερταριστό μήνυμα μέσα στη μέρα ή να βάλετε να δείτε τη σειρά στο Netflix που ξέρεις ότι της αρέσει.

Βάλε την ενσυνειδητότητα στη σεξουαλική σου ζωή

Το καλό σεξ απαιτεί να είσαι πραγματικά παρών στη στιγμή. «Έχουμε συνηθίσει να βιαζόμαστε και να εργαζόμαστε μέχρι εξάντλησης, με αποτέλεσμα το να επιβραδύνουμε να μοιάζει σχεδόν επαναστατικό. Η ενσυνειδητότητα βοηθά τους ανθρώπους να παραμένουν συνδεδεμένοι με το σώμα τους, αντί να χάνονται στις σκέψεις τους και να αποσυνδέονται» λέει η Ένγκελ.

Αυτό έχει οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στην υιοθέτηση της πρακτικής του conscious edging, δηλαδή της συνειδητής επιβράδυνσης της σεξουαλικής διέγερσης λίγο πριν την κορύφωση, με στόχο την παράταση της εμπειρίας.

«Το edging ενθαρρύνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν τη σταδιακή κορύφωση της επιθυμίας, αντί να βιάζονται να φτάσουν στον οργασμό. Πρόκειται για την εμπειρία της απόλαυσης σε όλες τις μορφές της, αντί για την αποκλειστική επιδίωξη της μεγάλης κορύφωσης» λέει η Ένγκελ.

Η Ρόουετ επισημαίνει ότι το conscious edging έχει τις ρίζες του στην τάντρα. «Μου αρέσει που μια τεχνική η οποία κάποτε θεωρούνταν κάπως εναλλακτική γίνεται πλέον πιο δημοφιλής», λέει.

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Πάρε τα πράγματα πιο αργά

Φυσικά, πάντα θα υπάρχει η στιγμή και η περίσταση για ένα γρήγορο σεξ. Δεν υπάρχει όμως λόγος να βιάζεσαι όταν δεν χρειάζεται. «Επειδή οι περισσότεροι από εμάς είμαστε διαρκώς υπερδιεγερμένοι και κολλημένοι στα κινητά μας, το αργό σεξ είναι ένας τρόπος να νιώσουμε μια πραγματική σύνδεση με τον σύντροφό μας», λέει η Ρόουετ.

Διαφορετικά, το σεξ μπορεί να μοιάζει απλώς με έναν τρόπο να ικανοποιήσεις μια στιγμιαία ανάγκη.

«Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το πιο γρήγορο δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερο», σημειώνει η Ένγκελ. «Το να επιβραδύνεις χτίζει την προσμονή, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία και δίνει στο σώμα τον χρόνο να ανταποκριθεί πλήρως».

Ο οργασμός ως φυσικός σύμμαχος του ύπνου

Τα συμπληρώματα μελατονίνης δεν είναι το μοναδικό μέσο που μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο. «Ο αυνανισμός αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μέρος μιας ρουτίνας ευεξίας και όχι ως κάτι για το οποίο οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν αμηχανία», λέει η Ένγκελ.

Ο οργασμός μπορεί να συμβάλει στη μείωση των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, ενώ παράλληλα συνδέεται με την απελευθέρωση ουσιών όπως η ωκυτοκίνη και η προλακτίνη, οι οποίες βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει.

«Δεν είναι υπέροχο το γεγονός ότι, αντί να ξοδεύεις πολλά χρήματα σε συμπληρώματα και ακριβά αξεσουάρ ύπνου, ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα χαλάρωσης μπορεί να είναι ουσιαστικά δωρεάν;» λέει η Ρόουετ.

Εξερεύνησε διαφορετικά είδη ερωτικών βοηθημάτων

Οι δονητές δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, ωστόσο υπάρχουν πλέον περισσότερες επιλογές για όσους θέλουν να εξερευνήσουν διαφορετικές αισθήσεις. «Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για ερωτικά βοηθήματα που προσφέρουν διαφορετικές αισθήσεις από τη δόνηση», λέει η Ένγκελ και προσθέτει: «Οι άνθρωποι εξερευνούν την υφή, την πίεση, τη θερμοκρασία και τη θέση, αντί να θεωρούν ότι η πιο έντονη δόνηση σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερη απόλαυση».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής προς μια πιο ανοιχτή και εξερευνητική σχέση με το σώμα και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βιώσουμε την απόλαυση.

Η Ρόουετ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα βοηθήματα από ατσάλι ή κρύσταλλο ως επιλογές για όσους θέλουν να εξερευνήσουν διαφορετικές αισθήσεις. «Αυτό συνδέεται επίσης με τη γενικότερη τάση απομάκρυνσης από την τεχνολογία και επιστροφής σε πιο αναλογικές εμπειρίες», σημειώνει.

Άφησε το κινητό σου σε άλλο δωμάτιο

Το κινητό σου μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στη σεξουαλική σου ζωή απ’ όση φαντάζεσαι, είτε διακόπτοντας τη δημιουργία οικειότητας, είτε επηρεάζοντας τον χρόνο χαλάρωσης μετά το σεξ, είτε περιορίζοντας γενικότερα τη σύνδεση με τον σύντροφό σου.

«Τα κινητά μας ανταγωνίζονται τη σεξουαλική μας ζωή κάθε βράδυ. Τα ζευγάρια που αφήνουν στην άκρη τις συσκευές τους δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση, τρυφερότητα και αυθόρμητη σύνδεση», λέει η Ένγκελ.