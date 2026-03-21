Λιγότερο σεξ, περισσότερη ψηφιακή συντροφικότητα: Τι συμβαίνει στη Gen Z;

Μια γενιά που μεγάλωσε με lockdowns και dating apps ψάχνει να βρει τη συντροφικότητα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς

Ανάμεσα σε εφαρμογές γνωριμιών, το διαρκές αίσθημα της αποξένωσης και την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης, η ερωτική ζωή της Gen Z, δηλαδή όσων ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ των 13-28 ετών, δεν θυμίζει σχεδόν σε τίποτα εκείνη των προηγούμενων γενεών. Μεγαλωμένη μέσα σε μια πανδημία που περιόρισε την επαφή και σε ένα πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο γεμάτο εντάσεις γύρω από τα δικαιώματα και τις ταυτότητες, οι νέοι προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει αγάπη, επιθυμία και πραγματική σύνδεση.

Τα δεδομένα δείχνουν μια σαφή μετατόπιση- η νέα γενιά δεν είναι τόσο σεξουαλικά ενεργή. Όπως φαίνεται, οι Gen Z έχουν λιγότερο συχνές σεξουαλικές επαφές και τείνουν να ξεκινούν την σεξουαλική τους ζωή σε μεγαλύτερη ηλικία, σε σύγκριση με τους millennials. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Kinsey, το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στους άντρες, με έναν στους τέσσερις ηλικίας 18-24 να δηλώνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι περίπου μία στις πέντε. Παράλληλα, η μοναξιά φαίνεται να πλήττει περισσότερο τους άνδρες της γενιάς, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να είναι single σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Η Gen Z θεωρείται η πιο queer γενιά

Την ίδια στιγμή, η Gen Z χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αποδοχή των μη παραδοσιακών ταυτοτήτων και περισσότερη διάθεση για πειραματισμούς γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Μάλιστα, θεωρείται η πιο queer γενιά, με σχεδόν το 1/4 να αυτοπροσδιορίζεται ως μέλος της LGBTQ+ κοινότητας, και τις γυναίκες να ηγούνται αυτής της αλλαγής. Ταυτόχρονα, η νέα γενιά χαρακτηρίζεται από πιο προοδευτικές στάσεις σε ζητήματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Κι όμως, παρά την εικόνα μιας γενιάς που δεν φοβάται να πειραματιστεί, η νέα γενιά δεν απορρίπτει ορισμένες πιο «παραδοσιακές» απόψεις. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο Guardian, οι περισσότεροι νέοι τάσσονται υπέρ της παραδοσιακής μονογαμίας, ενώ οι περιστασιακές σχέσεις της μιας βραδιάς έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Γενικά, η Gen Z εμφανίζεται λιγότερο διατεθειμένη να προχωρήσει σε ευκαιριακό σεξ και σεξ στο πρώτο ραντεβού. Ταυτόχρονα, η παθητικότητα στις γνωριμίες αυξάνεται: όλο και περισσότεροι διστάζουν να πάρουν την πρωτοβουλία να προσεγγίσουν κάποιον ερωτικά, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο αδράνειας.

Η τεχνολογία ως χώρος δημιουργίας σχέσεων

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν χώρο δημιουργίας σχέσεων. Η Gen Z επιλέγει σύνθετες ψηφιακές μορφές οικειότητας και είναι η πρώτη που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην ερωτική της ζωή, είτε ως πηγή συμβούλων είτε ως μια μορφή συντροφικότητας. Για κάποιους, τα chatbots λειτουργούν ως ασφαλείς χώρους έκφρασης, χωρίς τον φόβο της απόρριψης.

Ίσως, λοιπόν, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο να μην είναι αν η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ ή αν επιλέγει την ψηφιακή οικειότητα, αλλά το πώς επιλέγει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύνδεσης. Αν κάτι δείχνουν αυτά τα δεδομένα, είναι ότι ο έρωτας δεν εξαφανίζεται, απλώς μετασχηματίζεται- και αυτό μας λέει πολλά για το μέλλον των σχέσεων. Σε έναν κόσμο που η επαφή δεν είναι δεδομένη και η έννοια της ταυτότητας αλλάζει συνεχώς, η ανάγκη για σύνδεση παραμένει ισχυρή- απλώς αλλάζει μορφές.