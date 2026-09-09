Το γιλέκο που θα φορέσεις με όλα τα τζιν, δίνοντας αέρα Παρισιού σε κάθε outfit - Κοστίζει 36€

Αυτό το γιλέκο από Oysho είναι το κομμάτι που χρειάζεσαι για να δώσεις μια φρέσκια πνοή στα καθημερινά σου σύνολα.

Μπορεί οι υψηλές θερμοκρασίες να συνεχίζονται, ταξιδεύοντάς μας στις καλοκαιρινές ημέρες μακριά από την πόλη, ωστόσο ο Σεπτέμβριος είναι εδώ για να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε, το φθινόπωρο μάλλον βρίσκεται προ των πυλών - αν λάβουμε υπόψη μας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων - συνεπώς τι καλύτερο από να κάνουμε μικρές προσθήκες στη γκαρνταρόμπα μας, ανανεώνοντας επιτυχώς τα καθημερινά looks μας.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, βρήκαμε το κομμάτι εκείνο που θα φορεθεί πολύ από τώρα τον Σεπτέμβριο μέχρι την επόμενη άνοιξη, αναβαθμίζοντας αισθητικά κάθε outfit. Μπορεί να αναφερόμαστε σε ένα basic item, όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει πολύ περισσότερη δύναμη από ένα απλό top, και σίγουρα μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός συνόλου. Ο λόγος για ένα (το) κόκκινο γιλέκο που εντοπίσαμε στα Oysho.

Φωτογραφία / Oysho

Το κομμάτι που θα αναβαθμίσει το στιλ σου αυτό το φθινόπωρο είναι το γιλέκο

Αυτό το γιλέκο, με τη στρογγυλή λαιμόκοψη, τα ταρταρούγα κουμπιά και τις πλαϊνές τσέπες, είναι το item που θα φορέσεις ξανά και ξανά (και ξανά) τους επόμενους μήνες. Το φθινόπωρο μπορείς να το συνδυάσεις με t-shirts, τον χειμώνα με ζιβάγκο και την άνοιξη με πουκάμισα. Τα τζιν παντελόνια αποτελούν ιδανικό combo και στις τρεις περιπτώσεις. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει κομμάτι - κλειδί και για τα sporty looks, δίνοντας μια έντονη χρωματική νότα στην παλέτα των άσπρων και των γκρι αθλητικών που επιλέγουμε συνήθως.

Φωτογραφία / Oysho

Φωτογραφία / Oysho

Η ευελιξία του είναι, άλλωστε, ένα από τα μεγαλύτερα ατού του. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη trend που θα κάνει την εμφάνισή του για λίγους μήνες και στη συνέχεια θα ξεχαστεί, αλλά για ένα κομμάτι που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην ήδη υπάρχουσα γκαρνταρόμπα σου. Και το κόκκινο χρώμα είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις πολλή πληροφορία στο look.

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