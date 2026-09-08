Είσαι καλεσμένη σε γάμο το φθινόπωρο; Βρήκαμε το φόρεμα του ονείρου στα H&M και κοστίζει κάτω από 60€

Αυτό το φόρεμα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη σε κάθε επίσημη περίσταση. Και όχι, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία - απλώς να ψωνίσεις έξυπνα.

Το καλοκαίρι τελείωσε και μαζί του ολοκληρώθηκε και ο «πρώτος γύρος» των γάμων και των βαπτίσεων της σεζόν. Το φθινόπωρο, ωστόσο, μόλις ξεκίνησε κι αν για ένα πράγμα φημίζεται ο Σεπτέμβριος είναι για τα επίσημα events, που απαιτούν φυσικά και επίσημο ένδυμα.

Σε περίπτωση που τα επόμενα Σαββατοκύριακα σε βρουν καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο, έχουμε απάντηση στο αιώνιο ερώτημα που - ας το παραδεχτούμε - μας ταλαιπωρεί όλες αρκετά: «τι να φορέσω πάλι;». Είμαστε εδώ για εσένα. Αυτό το φόρεμα από H&M πέρα από οικονομικό, είναι απίστευτα σικάτο, άνετο και μοντέρνο.

Η αλήθεια είναι, πως η επιλογή φορέματος για γάμους και βαφτίσεις αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Από τη μία θέλεις να επενδύσεις σε ένα κομμάτι που αξίζει, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να διαθέσεις budget για όλα τα μυστήρια που είσαι καλεσμένος, γιατί κάπως έτσι θα γεμίσεις τις κρεμάστρες σου με ρούχα που δεν θα μπορείς να χαρείς όλο τον χρόνο.

Το σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, είναι να κάνεις έξυπνες επιλογές, που θα σου χαρίσουν στιλ και κομψότητα, ενώ, παράλληλα, θα μπορούν να φορεθούν και σε πιο απλά events κατά τη διάρκεια του έτους. Τα ρούχα, άλλωστε, είναι για να τα φοράμε και όχι για να μένουν στη ντουλάπα.

Βρήκαμε στα H&M το ιδανικό φόρεμα για τα επίσημα καλέσματα του φθινοπώρου

Ρίχνοντας μια ματιά στα διαδικτυακά καταστήματα, βρήκαμε εκείνο το φόρεμα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη στους γάμους και τις βαφτίσεις του φθινοπώρου. Σε χρώμα σάπιου μήλου και με τιμή που δεν ξεπερνά τα 60 ευρώ, αυτό το μακρύ φόρεμα από τα H&M μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα αξεσουάρ και να φορεθεί ξανά και ξανά, χαρίζοντάς σου μια άρτια και υψηλής αισθητικής εμφάνιση. Σε αυτό το σημείο, να προσθέσουμε πως αναδεικνύει και το μαύρισμα που απέκτησες το καλοκαίρι.

Φωτογραφία / HM

Φωτογραφία / H&M

Το ιδιαίτερο κόψιμο στους ώμους με τη λεπτή τιράντα και το χαρακτηριστικό βολάν αποτελούν αναμφίβολα δύο από τα αγαπημένα μας σημεία του φορέματος. Αν είσαι fan της έξω πλάτης, τότε η επιλογή μας δεν θα σε απογοητεύσει, αφού το μεγαλύτερο μέρος είναι ακάλυπτο. Άνετο και άερινο μπορεί να φορεθεί τόσο σε γάμους όσο και βαπτίσεις - όποια ώρα της ημέρας κι αν αυτά είναι προγραμματισμένα.

Εμείς το λατρέψαμε, εσύ;

Θα το βρεις εδώ

