Ξέρουμε ποιο τζιν θα φοράνε όλες το φθινόπωρο (και όχι μόνο) - Κοστίζει κάτω των 30€ και είναι η τάση που ήρθε για να μείνει

Τώρα ξέρεις ποιο είναι το επόμενο τζιν που πρέπει να προσθέσεις στο καλάθι σου. Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως θα το “λιώσεις”.

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν χρειάζεται να σκεφτούμε ιδιαίτερα πριν τα φορέσουμε. Ένα από αυτά είναι, χωρίς αμφιβολία, το τζιν. Είναι από τα πιο αγαπημένα και πολυφορεμένα items της γκαρνταρόμπας μας, καθώς μπορεί να μας ακολουθήσει σχεδόν παντού και να προσαρμοστεί εύκολα σε κάθε περίσταση. Από τις πρωινές εμφανίσεις μέχρι μια βραδινή έξοδο, ένα καλό τζιν είναι πάντα μια ασφαλής και stylish επιλογή.

Κάθε σεζόν, βέβαια, η μόδα μάς προτείνει μια διαφορετική εκδοχή του αγαπημένου μας denim. Και αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται στα barrel jeans. Η ιδιαίτερη γραμμή τους έχει ήδη ξεχωρίσει στις συλλογές των brands και στις εμφανίσεις των fashion insiders, ενώ όλα δείχνουν πως θα αποτελέσουν μία από τις βασικές τάσεις της νέας σεζόν.

Γιατί τα barrel jeans έχουν γίνει τόσο δημοφιλή;

Το μυστικό των barrel jeans βρίσκεται στη γραμμή τους. Είναι πιο άνετα στους μηρούς, δημιουργούν μια διακριτική καμπύλη στο πόδι και στενεύουν προς τον αστράγαλο, χαρίζοντας μια διαφορετική σιλουέτα από αυτή που έχουμε συνηθίσει στα κλασικά straight ή skinny jeans.

Παρά το ιδιαίτερο σχήμα τους, παραμένουν εύκολα στο styling. Μπορούν να συνδυαστούν με ένα απλό T-shirt και sneakers για μια casual εμφάνιση, αλλά και με πουκάμισο, σακάκι και loafers για ένα πιο επίσημο look. Όταν πιάσουν τα κρύα, με ένα πλεκτό και μποτάκια γίνονται ιδανικά για φθινόπωρο, ενώ ένα εφαρμοστό τοπ και ψηλοτάκουνα μπορούν να τα μετατρέψουν σε βραδινή επιλογή.

Αυτός ο συνδυασμός άνεσης και διαφορετικής γραμμής είναι, άλλωστε, που τα έχει κάνει τόσο δημοφιλή στο ευρύ κοινό. Τους τελευταίους μήνες όλο και περισσότερες είναι εκείνες που τα έχουν προσθέσει στη συλλογή τους και όχι άδικα, αφού η άνεση και πρακτικότητα αποτελούν προτεραιότητα μέσα στο τρέξιμο της καθημερινότητας.

Το barrel jean που βρήκαμε στα Zara

Σε περίπτωση που θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να κάνεις μεγάλη επένδυση, βρήκαμε στα Zara το τέλειο barrel jean στο κλασικό χρώμα, το οποίο κοστίζει 29,95€ και, αλήθεια, αξίζει να του ρίξεις μια ματιά. Για να είμαστε ειλικρινείς, η τιμή το κάνει μια εύκολη επιλογή προκειμένου να προσθέσεις στη γκαρνταρόμπα σου αυτό το νέο στιλ, ενώ η ευελιξία του σημαίνει πως μπορεί να φορεθεί με πολλά από τα κομμάτια που έχεις ήδη στη ντουλάπα σου.

Φωτογραφία / Zara

Φωτογραφία / Zara

Αν υπάρχει μία τάση, λοιπόν, που αξίζει να δοκιμάσουμε αυτή τη σεζόν, τα barrel jeans κερδίζουν με διαφορά.

Θα το βρεις εδώ

