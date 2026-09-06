Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 7 - 13 Σεπτεμβρίου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 7 - 13 Σεπτεμβρίου 2026

Η εβδομάδα 10–17 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις, νέες εκκινήσεις και την ανάγκη να επανεξετάσουμε γεγονότα που μας απασχολούν από την άνοιξη.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνάει στον Σκορπιό και η ερωτική μας ζωή αλλάζει ποιότητα. Τα αισθήματα γίνονται βαθύτερα, η ερωτική διάθεση αυξάνεται και οι σχέσεις αποκτούν περισσότερο πάθος και ένταση. Χρειάζεται, όμως, να αποφύγουμε την τοξικότητα, τη ζήλια, τη συναισθηματική χειραγώγηση και τα παιχνίδια ελέγχου. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό θα ευνοήσει γενικότερα τα ζώδια του νερού και της γης, όμως στις 10 Σεπτεμβρίου οι Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι των πρώτων ημερών μπορεί να αντιμετωπίσουν ερωτικές ή οικονομικές εντάσεις.

Την ίδια ημέρα, ο Ερμής περνάει στον Ζυγό, ενισχύοντας τη διπλωματία, τον διάλογο και την αναζήτηση ισορροπίας στις σχέσεις και στις οικονομικές συμφωνίες. Μέχρι το τέλος του μήνα, τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για συζητήσεις, επαφές και συνεργασίες.

Ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος και μας καλεί να επανεξετάσουμε αιφνίδιες αλλαγές και ανατροπές που ξεκίνησαν από τις 26 Απριλίου. Δίδυμοι, Τοξότες, Ιχθύες και Παρθένοι του πρώτου δεκαημέρου επιστρέφουν σε ζητήματα που εμφανίστηκαν από την άνοιξη, για να τα κατανοήσουν και να τα διαχειριστούν διαφορετικά.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Νέα Σελήνη στις 18 μοίρες της Παρθένου ανοίγει έναν κύκλο ανανέωσης, κάθαρσης και νέων ξεκινημάτων. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα ζώδια του νερού και της γης, στο τέλος του δευτέρου και στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Οι Παρθένοι ανανεώνουν τη ζωή τους, ενώ Ταύροι και Ιχθύες έχουν σημαντικές ευκαιρίες για ένα νέο ερωτικό ξεκίνημα.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, το πρώτο πενθήμερο των ζωδίων της φωτιάς και του αέρα ευνοείται σε ρομαντικές συναντήσεις και σημαντικές συμφωνίες. Ωστόσο, η αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα απαιτεί προσοχή στα μικρά γράμματα, στις υπερβολικές υποσχέσεις και στις πληροφορίες που μπορεί να κρύβουν ασάφειες ή παγίδες.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 7 - 13 Σεπτεμβρίου 2026

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, στις 10 Σεπτεμβρίου έρχονται εξαιρετικά ερωτικά νέα για εσάς των δύο τελευταίων ημερών του ζωδίου. Μέσα από φίλους, κοινωνικές επαφές ή μια ομαδική δραστηριότητα μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνάει στον Σκορπιό και ευνοεί τα οικονομικά σας, τις επενδύσεις και τη διευθέτηση χρεών, λογαριασμών ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, αυξάνει αισθητά την ερωτική σας διάθεση και σας παρακινεί να απολαύσετε περισσότερο τον έρωτα και τη σωματική επαφή.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές εξελίξεις στην εργασία, στην υγεία, στα ερωτικά και στα οικονομικά σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μπορείτε να οργανώσετε αποτελεσματικότερα την καθημερινότητά σας, να αναλάβετε νέες αρμοδιότητες ή να βελτιώσετε τις σχέσεις σας με συναδέλφους. Μια επαγγελματική πρόταση ή μια συνεννόηση μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο περιμένατε, κυρίως για εσάς του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου. Στις σχέσεις, η έλξη και το πάθος αυξάνονται. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να ανανεώσετε τη σχέση σας, ενώ οι αδέσμευτοι μπορεί να συναντήσετε ένα πρόσωπο που θα σας ενθουσιάσει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου φέρνει στο προσκήνιο τα ερωτικά, τη δημιουργικότητα, το σπίτι και την οικογένειά σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου αυξάνονται τα φλερτ, οι νέες γνωριμίες και οι ευκαιρίες για όμορφες στιγμές. Αν είστε δεσμευμένοι, μπορείτε να ξαναβρείτε τον αυθορμητισμό και τη χαρά στη σχέση σας. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία με ένα άτομο από το εξωτερικό ή με διαφορετική κουλτούρα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική. Ένα δημιουργικό σχέδιο μπορεί επίσης να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή και να σας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική προοπτική.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου ενεργοποιεί το σπίτι, την οικογένεια, τις μετακινήσεις και τις σημαντικές σας επαφές. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μπορείτε να προχωρήσετε μια αγορά, μετακόμιση, ανακαίνιση ή μια υπόθεση που αφορά την ακίνητη περιουσία σας. Μια ουσιαστική συζήτηση με κάποιο μέλος της οικογένειας μπορεί να ξεμπλοκάρει ένα θέμα που σας απασχολούσε ή να οδηγήσει σε μια πρακτική λύση. Είναι επίσης πιθανό να ασχοληθείτε περισσότερο με την οργάνωση του χώρου σας και να δημιουργήσετε περισσότερο λειτουργικές συνθήκες στην καθημερινότητά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου φέρνει έντονη κινητικότητα στις επαφές, στις μετακινήσεις, στις συμφωνίες και στα οικονομικά σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμά σας γεμίζει με συζητήσεις, συναντήσεις και διεκπεραιώσεις. Ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις, οι σπουδές, τα σεμινάρια και οι συμφωνίες, καθώς μια πληροφορία ή μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για ένα προσωπικό ή επαγγελματικό σας σχέδιο. Μπορείτε να προβάλετε αποτελεσματικότερα τις ιδέες σας και να προσεγγίσετε ανθρώπους που θα υποστηρίξουν τα επόμενα βήματά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς, καθώς φέρνει μια προσωπική νέα αρχή και σημαντικές εξελίξεις στα οικονομικά και στην καριέρα. Από τις 10 Σεπτεμβρίου η προσοχή σας στρέφεται στα έσοδα, στις αμοιβές και στην οικονομική σας ασφάλεια. Μπορεί να διαπραγματευτείτε μια προαγωγή, να δεχτείτε μια πρόταση για πρόσθετη εργασία ή να προκύψει μια επαγγελματική ευκαιρία που θα αυξήσει το εισόδημά σας. Παράλληλα, επανεξετάζετε τι έχει πραγματική αξία για εσάς και πού αξίζει να επενδύσετε χρόνο και ενέργεια. Την ίδια ημέρα, μια συζήτηση για χρήματα ή μια διαφωνία στον εργασιακό χώρο μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ζητήματα εμπιστοσύνης και ελέγχου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί μια σταδιακή επιστροφή της δυναμικής και της αυτοπεποίθησής σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου η σκέψη σας καθαρίζει, ο λόγος σας αποκτά μεγαλύτερη δύναμη και μπορείτε να προωθήσετε προσωπικά σχέδια, να κάνετε σημαντικές συζητήσεις και να διεκδικήσετε όσα θέλετε με μεγαλύτερη σιγουριά. Οι άλλοι ακούνε περισσότερο τις απόψεις σας και είναι πιθανό να αναζητήσουν τη συμβουλή ή τη συνεργασία σας. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μπορεί να προκύψει μέσα από μια έξοδο, ένα χόμπι ή μια δημιουργική δραστηριότητα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου σας καλεί να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς, να προστατεύσετε την ενέργειά σας και να οργανώσετε με διακριτικότητα τα επόμενα βήματά σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου θα έχετε μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό χρόνο και απομάκρυνση από την έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Είναι ένα κατάλληλο διάστημα για να κλείσετε εκκρεμότητες και να επεξεργαστείτε ένα επαγγελματικό σχέδιο που δεν είναι ακόμη έτοιμο ακόμα να παρουσιαστεί. Κάποιες από τις σημαντικότερες κινήσεις σας μπορούν τώρα να γίνουν μακριά από τα βλέμματα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου ενεργοποιεί την κοινωνική σας ζωή, τις φιλίες, τους μελλοντικούς στόχους και την καριέρα. Από τις 10 Σεπτεμβρίου αυξάνονται οι επαφές με φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σας. Μια νέα γνωριμία μέσα από το κοινωνικό σας περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί σημαντική, προσωπικά ή επαγγελματικά. Η συμμετοχή σας σε μια ομάδα, μια εκδήλωση ή ένα συλλογικό εγχείρημα μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντική κινητικότητα στην καριέρα, στις σπουδές και στα μεγάλα σχέδιά σας. Από τις 10 Σεπτεμβρίου ευνοούνται οι επαγγελματικές συζητήσεις, οι συνεντεύξεις, οι παρουσιάσεις και οι διαπραγματεύσεις με ανωτέρους ή πελάτες. Το όνομά σας μπορεί να ακουστεί περισσότερο και η προσπάθεια που έχετε καταβάλει να λάβει την αναγνώριση που της αξίζει. Μια δημόσια παρουσίαση ή επαγγελματική επαφή μπορεί να ενισχύσει το κύρος και τη θέση σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέους ορίζοντες μέσα από σπουδές, ταξίδια, επαφές με το εξωτερικό και σημαντικά σχέδια για το μέλλον. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μπορεί να προκύψει μια νέα εκπαιδευτική ευκαιρία, ένα ταξίδι ή μια εμπειρία που θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα επόμενα βήματά σας. Η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα και να αποκτήσετε νέες εμπειρίες γίνεται περισσότερο έντονη. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να στηρίξει ένα σχέδιό σας και μια ξαφνική γνωριμία ή δημιουργική ιδέα μπορεί να σας οδηγήσει σε μια καινούργια κατεύθυνση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Η εβδομάδα 7–13 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή σας στις σχέσεις, στις συνεργασίες και στις οικονομικές υποχρεώσεις. Από τις 10 Σεπτεμβρίου μπορείτε να διαπραγματευτείτε φορολογικές, γραφειοκρατικές, τραπεζικές ή κληρονομικές εκκρεμότητες και να βρείτε λύσεις που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας. Μια εργασιακή εξέλιξη ή μια αλλαγή στο σπίτι μπορεί επίσης να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ένα οικονομικό ζήτημα. Μια λύση που προετοιμαζόταν μακριά από τα βλέμματα μπορεί πλέον να αρχίσει να γίνεται περισσότερο εφαρμόσιμη.

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