Άντρια Αρχόνα: Η σκληρή προπόνηση για το sequel του «Superman» φουντώνει τις φήμες για τη Wonder Woman

Δύο ώρες βάρη, 45 λεπτά cardio και έξι γύροι πυγμαχίας περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα της Αντριά Αρχόνα για το «Man of Tomorrow».

Μήνες μετά την ολοκλήρωση του «Superman», το ενδιαφέρον των fans της DC στρέφεται ήδη στο επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού σύμπαντος. Το «Man of Tomorrow», που αναμένεται να αποτελέσει τη συνέχεια της νέας εποχής που ξεκίνησε με την ταινία του Τζέιμς Γκαν, κρατά ακόμη αρκετά από τα χαρτιά του κλειστά. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα μυστήρια βρίσκεται και ο ρόλος της Άντρια Αρχόνα, γύρω από τον οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει έντονες φήμες.

Η ηθοποιός έχει αρχικά συνδεθεί με τον ρόλο της Μαξίμα, της εξωγήινης βασίλισσας που στα comics έχει υπάρξει τόσο αντίπαλος όσο και ερωτικό ενδιαφέρον του Σούπερμαν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί μια διαφορετική θεωρία: ότι η Μαξίμα αποτελεί στην πραγματικότητα έναν παραπλανητικό ρόλο και πως η Αρχόνα πρόκειται να κάνει την είσοδό της στο νέο DC Universe ως Wonder Woman.

Η ίδια, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τίποτα. Και, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί να συνεχίσει να αποφεύγει τις σχετικές ερωτήσεις.

Η προπόνηση που θα ταίριαζε σε μια Αμαζόνα

Κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας action ταινίας «Onslaught», η Αρχόνα μίλησε στο Women’s Health για τη γυμναστική που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.

Η ημέρα της ξεκινά με περίπου 45 λεπτά cardio, ακολουθούν περίπου δύο ώρες προπόνησης με βάρη, ενώ στη συνέχεια η ηθοποιός περνά στην πυγμαχία, κάνοντας έξι γύρους.

Το πρόγραμμα δεν σταματά εκεί. Μετά την προπόνηση, η Αρχόνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο φαγητό και στην αποκατάσταση, περιγράφοντας με αρκετή δόση χιούμορ την καθημερινότητά της ως έναν κύκλο προπόνησης, φαγητού και ύπνου.

«Είναι δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρότι η διαδικασία είναι εξαντλητική, απολαμβάνει ιδιαίτερα τη σωματική μεταμόρφωση.

Η ίδια δηλώνει πως δεν έχει νιώσει ποτέ πιο δυνατή, αναγνωρίζοντας όμως ότι η συγκεκριμένη προετοιμασία απαιτεί σκληρή δουλειά.

«Η πυγμαχία με έκανε να έχω αυτοπεποίθηση»

Η πυγμαχία δεν είναι κάτι καινούργιο για την Αρχόνα. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ασχολείται με το άθλημα εδώ και χρόνια και πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη φυσική της κατάσταση, αλλά και στην ψυχολογία της.

Όπως εξήγησε, η πυγμαχία απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, καθώς πρέπει να είσαι διαρκώς παρούσα και να αντιδράς άμεσα σε ό,τι συμβαίνει. Για την ίδια, αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως τρόπος να «αδειάζει» το μυαλό της.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η προπόνηση της έχει προσφέρει σημαντική αυτοπεποίθηση. Η αίσθηση δύναμης που αποκτά κάθε φορά που χτυπά τον σάκο ή τα pads φαίνεται πως έχει μεταφερθεί και στη δουλειά της.

Η Αρχόνα πιστεύει, μάλιστα, ότι η εμπειρία της από την εκμάθηση διαφορετικών συνδυασμών στην πυγμαχία τη βοηθά να μαθαίνει γρηγορότερα ατάκες, χορογραφίες και stunts. Όπως περιγράφει, οι κινήσεις που έχει μάθει μέσα στα χρόνια παραμένουν στη μνήμη του σώματός της, κάτι που της επιτρέπει να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν καλείται να εκτελέσει μια απαιτητική σκηνή δράσης.

Wonder Woman ή Μαξίμα;

Εδώ βρίσκεται και το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί τους fans.

Η Αντριά Αρχόνα δεν αποκάλυψε ποια ακριβώς ηρωίδα προετοιμάζεται να υποδυθεί στο «Man of Tomorrow». Μίλησε, ωστόσο, με ενθουσιασμό για τον χαρακτήρα της, λέγοντας πως ο ρόλος που έχει αναλάβει αποτελεί βασικό κίνητρο για να σηκώνεται κάθε πρωί και να συνεχίζει την απαιτητική προετοιμασία.

Η συγκεκριμένη δήλωση ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις γύρω από τη Wonder Woman. Εάν τελικά οι φήμες επιβεβαιωθούν, η Αρχόνα θα είναι η ηθοποιός που θα αναλάβει να ενσαρκώσει τη διάσημη Αμαζόνα στη νέα κινηματογραφική εποχή της DC, μετά την Γκαλ Γκαντότ, η οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα στο προηγούμενο κινηματογραφικό σύμπαν.

Προς το παρόν, ωστόσο, όλα παραμένουν στη σφαίρα της φημολογίας. Η DC και η ίδια η Αρχόνα δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον ρόλο της.

Οι fans θα χρειαστεί, επομένως, να κάνουν ακόμη λίγη υπομονή. Το «Man of Tomorrow» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Ιουλίου, οπότε μέχρι τότε οι θεωρίες γύρω από τον χαρακτήρα της Αρχόνα αναμένεται να συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται.