Πώς να μιλάς, ώστε να θέλουν να σε ακούνε: 2 απλές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Δεν χρειάζεται να μιλάς περισσότερο για να δείχνεις πιο σίγουρη. Οι άνθρωποι που εμπνέουν κύρος ξέρουν κάτι πολύ πιο απλό: τι να πουν και πότε να σταματήσουν.

Όταν μιλάμε για αυτοπεποίθηση και επαγγελματική παρουσία, συχνά επικεντρωνόμαστε στην εικόνα: σωστή στάση σώματος, οπτική επαφή, σταθερή φωνή, κατάλληλο ντύσιμο. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως, σύμφωνα με τον ειδικό επικοινωνίας John Bowe, το πραγματικό κύρος δεν βρίσκεται τόσο στο πώς δείχνουμε, όσο στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο γύρω μας.

Οι άνθρωποι, που το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί επιβλητικούς και αξιόπιστους, φέρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μπορούν να μεταφέρουν μια σύνθετη σκέψη με λίγες και ξεκάθαρες λέξεις. Όχι σάλτσες, όχι περιττές κουβέντες, όχι κολακείες. Μιλούν ουσιαστικά και συγκεκριμένα. Και το καλύτερο; Δεν πρόκειται για έμφυτο ταλέντο, αλλά για μια δεξιότητα που καλλιεργείται - αρκεί να θέλεις να προσπαθήσεις.

2 αλλαγές που πρέπει να κάνεις όταν μιλάς, για να ακούγεσαι περισσότερο

1. Μίλα λιγότερο

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην επικοινωνία είναι η υπερανάλυση. Όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι γνωρίζουμε καλά ένα θέμα, συχνά καταλήγουμε να μιλάμε περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. Αν κάποιος σε ρωτήσει «Θα είναι έτοιμη η αναφορά την Τρίτη;», μια απλή απάντηση όπως «Ναι, θα είναι έτοιμη την Τρίτη» ακούγεται πολύ πιο σίγουρη από μια μακροσκελή εξήγηση γεμάτη «νομίζω», «μάλλον», «ίσως» και άλλες τέτοιες υποθέσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις πληροφορίες που είναι απαραίτητες. Σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίζεις τι χρειάζεται να γνωρίζει ο άλλος από όλα όσα γνωρίζεις εσύ. Ξεκίνα, λοιπόν, περιορίζοντας λέξεις όπως «εεε», «ξέρεις», «νομίζω», «ίσως», «κάπως» ή φράσεις όπως «ήθελα απλώς να πω». Απόφυγε, επίσης, την περιττή ορολογία και τις μεγάλες προτάσεις, τη στιγμή που μπορείς να πεις κάτι απλούστερα.

2. Δώσε πρώτα την απάντηση

Ένα ακόμη απλό, αλλά πολύ αποτελεσματικό tip είναι να ξεκινάς την απάντησή σου από το βασικό συμπέρασμα. Αν σε ρωτήσουν πότε θα ξεκινήσει ένα project, πες πρώτα «Την Τρίτη». Αν σε ρωτήσουν αν συμφωνείς με μια πρόταση, ξεκίνα με ένα «Ναι» ή «Όχι». Στη συνέχεια μπορείς να εξηγήσεις το γιατί.

Για παράδειγμα: «Δεν προχωρήσαμε στην εξαγορά για τρεις λόγους. Πρώτον, τα οικονομικά δεδομένα άλλαξαν. Δεύτερον, εντοπίσαμε ένα ρυθμιστικό ζήτημα. Και τρίτον, θεωρούμε ότι υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων». Με αυτόν τον τρόπο ο συνομιλητής σου γνωρίζει από την πρώτη στιγμή πού θέλεις να καταλήξεις και μπορεί να παρακολουθήσει ευκολότερα τη σκέψη σου.

