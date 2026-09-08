Ίσως η πιο κομψή επιλογή που μπορείς να κάνεις

Τα γαλακτερά νύχια είναι από εκείνες τις τάσεις που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Διακριτικά, καθαρά και πάντα κομψά, έχουν γίνει η go-to επιλογή πολλών fashionistas, celebrities και γενικά όσων γυναικών θέλουν ένα περιποιημένο μανικιούρ που να ταιριάζει με τα πάντα. Αν και πρόκειται για ένα πραγματικά διαχρονικό look, τα milky nails βρίσκουν πάντα τον τρόπο να κάνουν rebranding, καταφέρνοντας έτσι να δείχνουν επίκαιρα κάθε σεζόν. Φέτος, αποκτούν μια πιο φωτεινή και ενδιαφέρουσα διάσταση, καθώς η απαλή γαλακτερή βάση συναντά μια διακριτική περλέ λάμψη.

Στα γαλακτερά νύχια με πέρλα, η βάση παραμένει ημιδιάφανη και φυσική, ενώ το μανικιούρ ολοκληρώνεται με μία λεπτή στρώση chrome powder. Το αποτέλεσμα διατηρείται φυσικό και «καθαρό», με τις pearly αντανακλάσεις να «χορεύουν» κάθε φορά που πέφτει πάνω τους το φως, χαρίζοντας στα νύχια αυτή τη χαρακτηριστική ιριδίζουσα, σχεδόν «μεταλλική» όψη.

Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να κρατήσεις τα νύχια σου κοντά και φυσικά για ένα πιο clean αποτέλεσμα ή να τολμήσεις ένα αμυγδαλωτό ή τετράγωνο σχήμα για ένα πιο polished αποτέλεσμα. Εναλλακτικά, δοκίμασε ένα ombre effect για ένα πιο ιδιαίτερο αλλά ταυτόχρονα chic look, ή διακόσμησε το μανικιούρ σου με διακριτικά nail art σχέδια ή στρας. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις ένα κομψό και πολυτελές μανικιούρ.

Νύχια γαλακτερό με πέρλα: 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες

Short Almond

Short

Almond

Ombre

Extra Short

Sugar Cookie

Oval

Sheer

Polka Dots

Rhinestones

Extra Long