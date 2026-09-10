Η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει στο εξώφυλλο του ICE χωρίς κανένα ρούχο - Και εντυπωσιάζει ξανά

Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε γυμνή, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Η Χέιλι Μπίμπερ άφησε ελάχιστα στη φαντασία στη νέα της φωτογράφιση για εξώφυλλο περιοδικού. Η Χέιλι πόζαρε ολόγυμνη για το νέο τεύχος του Ice Magazine.

Στο αισθησιακό στιγμιότυπο, το 29χρονο μοντέλο και ιδρύτρια της Rhode ξαπλώνει στην παραλία, δείχνοντας τα σημάδια από το μαύρισμά της που αφήνει το μπικίνι.

Instagram @haileybieber

Σε άλλες φωτογραφίες της ίδιας φωτογράφισης, η Χέιλι φορά ένα ροζ και κίτρινο μπικίνι, τις οποίες μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Instagram @haileybieber

Οι καλοκαιρινές στιγμές με τον Τζάστιν Μπίμπερ

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, η Χέιλι είχε πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, τις οποίες εκείνος μοιράστηκε στο Instagram.

Στις 25 Αυγούστου, ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους. Η ανάρτηση, την οποία συνόδευσε απλώς με μια κόκκινη καρδιά, περιλάμβανε αρκετές φωτογραφίες από μια ημέρα που πέρασαν στη λίμνη.

Instagram @lilbieber

Στην πρώτη φωτογραφία, η Χέιλι αγκαλιάζει τον Τζάστιν φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι με σχέδιο παραλλαγής. Έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν sleek κότσο και φορώντας καφέ γυαλιά ηλίου, τυλίγει τα χέρια της γύρω από τον σύζυγό της.

Ο Τζάστιν και η Χέιλι παντρεύτηκαν το 2018 και το 2024 υποδέχτηκαν τον γιο τους, Τζακ. Τον περασμένο Ιούλιο, η Χέιλι μοιράστηκε επίσης αρκετές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστούσε και ο ενός έτους γιος τους.