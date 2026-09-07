Η Μπέλα Χαντίντ ποζάρει μόνο με ένα βρεγμένο T-shirt και τα εσώρουχά της.

Η Μπέλα Χαντίντ είναι από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα και κάθε της ανάρτηση στα social media μαζεύει εκατομμύρια likes και σχόλια. Η ίδια στην τελευταία της ανάρτηση θέλησε να ποζάρει πιο ανέμελη και ταυτόχρονα πιο αποκαλυπτική.

Το 29χρονο supermodel μοιράστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από πρόσφατο ταξίδι της. «Μόνο κορίτσια», έγραψε η Χαντίντ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Instagram @bellahadid

Σε αρκετές από τις εικόνες, εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα λευκό T-shirt και ένα εσώρουχο με βολάν. Ποζάροντας σε μια γραφική λίμνη, η Μπέλα ξάπλωσε πάνω σε έναν βράχο, αποκαλύπτοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της.

Instagram @bellahadid

Instagram @bellahadid

Η ανάρτησή της:

Τον περασμένο μήνα, η Μπέλα Χαντίντ είχε ποζάρει topless μέσα σε ένα δάσος, σε βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories της. Το μοντέλο φορούσε ένα λευκό εσώρουχο τύπου bloomers, ενώ μαζί με μια φίλη της καθόταν στην άκρη ενός μεγάλου βράχου με θέα ένα ποτάμι. Καθώς απολάμβανε το καταπράσινο τοπίο, πέταξε τα μακριά ξανθά μαλλιά της, που έφταναν μέχρι τη μέση, πάνω από τον ώμο της.