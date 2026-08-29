Με τούρτες, δαντέλες και ένα καυτό βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι διαφημίζει τη νέα συλλογή εσωρούχων της

Η Σίντνεϊ Σουίνι μπαίνει σε birthday mood με μια άκρως εντυπωσιακή καμπάνια για τη νέα συλλογή εσωρούχων του brand της, Syrn.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα 29α γενέθλιά της και αποφάσισε να ξεκινήσει τους εορτασμούς με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό της στιλ: με μια εντυπωσιακή καμπάνια για εσώρουχα συνοδευόμενη από τούρτες και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έδωσε στους followers της μια πρώτη γεύση από τη νέα συλλογή του brand εσωρούχων της, Syrn, η οποία είναι αφιερωμένη στα γενέθλια και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ίδια πρωταγωνιστεί φυσικά στην καμπάνια, ποζάροντας με δημιουργίες της νέας σειράς και μετατρέποντας την κλασική birthday φωτογράφιση σε ένα άκρως θεατρικό fashion project.

Η Σουίνι μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την καμπάνια, παρουσιάζοντας μερικά από τα νέα κομμάτια της συλλογής. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η 28χρονη ηθοποιός εμφανίζεται πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, surrounded από μια υπερβολικά μεγάλη τούρτα, ενώ σε άλλες εικόνες ποζάρει σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε κουζίνα άλλης εποχής.

IG @syrn

Η αισθητική της καμπάνιας αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του 1970, με τη Σουίνι να χρησιμοποιεί ως props αντικείμενα όπως μπουκάλια γάλακτος, πλάστες και μπαλόνια. Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτογραφικό concept που συνδυάζει το vintage στοιχείο με μια πιο παιχνιδιάρικη και σύγχρονη αισθητική.

Η νέα συλλογή ονομάζεται «Birthday Boobs» και, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι εμπνευσμένη από την προσωπική αντίληψη της Σουίνι για τον ρομαντισμό. Τα σχέδια περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως χειροποίητα μοτίβα με λουλούδια, φιόγκους, κεντήματα και προσωπικές πινελιές της ίδιας της ηθοποιού.

Μία από τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της συλλογής είναι η φράση «I really love you», η οποία έχει ενσωματωθεί στα σχέδια με τον γραφικό χαρακτήρα της Σουίνι. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα σειρά επιχειρεί να αποκτήσει έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα και να συνδέσει τη μόδα με το προσωπικό όραμα της δημιουργού της.

Στη χρωματική παλέτα ξεχωρίζει το baby blue, μία από τις αγαπημένες αποχρώσεις της ηθοποιού, ενώ η συλλογή περιλαμβάνει διαφορετικά στιλ και μεγέθη. Οι τιμές κυμαίνονται από 19 έως 64 δολάρια, με τα μεγέθη να ξεκινούν από XXS και να φτάνουν έως 3X, ενώ διατίθενται συνολικά 44 μεγέθη σουτιέν.

Η νέα κυκλοφορία αναμένεται την 1η Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τα γενέθλια της Σουίνι. Η ηθοποιός γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1997 και φέτος συμπληρώνει τα 29 της χρόνια. Η συγκεκριμένη καμπάνια έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Σουίνι στον χώρο των lingerie brands. Η ίδια λάνσαρε τη Syrn τον Ιανουάριο, επιλέγοντας ένα μοντέλο που βασίζεται σε μικρότερες και πιο περιορισμένες κυκλοφορίες, με νέες capsule συλλογές να κάνουν την εμφάνισή τους ανά διαστήματα.

IG @syrn

Ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες είχε αρχίσει να προετοιμάζει το κοινό της για τη νέα κυκλοφορία, δημοσιεύοντας backstage στιγμιότυπα και polaroid φωτογραφίες από τα γυρίσματα της καμπάνιας. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε σταδιακά ένα μικρό «birthday countdown» γύρω από τη νέα συλλογή.

Το ιδιαίτερο concept με την τούρτα βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας, καθώς η Σουίνι παίζει με την ιδέα των γενεθλίων και της υπερβολής. Σε ορισμένες φωτογραφίες εμφανίζεται να δοκιμάζει την τούρτα, ενώ το σκηνικό γίνεται μέρος της φωτογράφισης και όχι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο.