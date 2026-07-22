Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει στο μπάνιο με το εσώρουχό της - Και αυτός είναι σίγουρα ο πιο aesthetic τρόπος να πλύνεις δόντια

Η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε ένα καρουζέλ από τις διακοπές που έκανε με τον σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν, και τους φίλους τους στην Αυστραλία.

Η Σίντνεϊ Σουίνι γνωρίζει πώς να τραβάει την προσοχή. Μπορεί τους προηγούμενους μήνες να βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω τόσο της προσωπικής ζωής της όσο και των επαγγελματικών επιλογών της, ωστόσο πλέον διανύει μια περίοδο ανάπαυλας. Η ηθοποιός έχει παραδεχτεί δημόσια τη σχέση της με τον Σκούτερ Μπράουν, με τις κοινές αναρτήσεις στα social media να διαδέχονται η μία την άλλη.

Στο πλαίσιο των διακοπών του, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αυστραλία με την παρέα του, όπως γνωστοποίησε η Σίντνεϊ Σουίνι μέσα από τα social media. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα καρουζέλ στον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράζοντας τις καλύτερες στιγμές της από το ταξίδι της. Σε κάποια στιγμιότυπα ποζάρει με τον σύντροφό της, σε άλλα με τους φίλους τους, ενώ υπάρχουν και «κλικ» που πρωταγωνιστεί.

Σε ένα από αυτά, βλέπουμε την Σίντνεϊ Σουίνι να ποζάρει με το εσώρουχό της στο μπάνιο, ενώ πλένει τα δόντια της, μετά το πρωινό ξύπνημα. Στη συνέχεια, η ίδια τράβηξε μια σέξι σέλφι με το μαγιό της, εστιάζοντας στο μπούστο της - για χάρη του οποίου έχουν γίνει συζητήσεις και συζητήσεις. Σε μία ακόμα, η ηθοποιός ποζάρει με το μπουρνούζι της, αφήνοντας τις μπούκλες να πέφτουν στο πρόσωπό της.

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύρια likes, με τα σχόλια να αναφέρονται τόσο στη σχέση της με τον Σκούτερ Μπράουν όσο - φυσικά - και στις πιο αισθησιακές εμφανίσεις της.

