Αυτά είναι τα χρώματα νυχιών που δείχνουν πάντα αριστοκρατικά

Οι επιλογές που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα

Υπάρχουν nail trends που έρχονται και φεύγουν, αποχρώσεις που γίνονται viral για μία σεζόν και στη συνέχεια δίνουν τη θέση τους στην επόμενη μεγάλη τάση. Υπάρχουν, όμως, και εκείνα τα χρώματα νυχιών που μοιάζουν να ξεπερνούν τον χρόνο. Ανεξάρτητα από το μήκος, το σχήμα ή την εποχή, έχουν μια διαχρονική κομψότητα που κάνει κάθε μανικιούρ να δείχνει προσεγμένο, πολυτελές και αβίαστα chic. Ιδού τα χρώματα εκείνα που δείχνουν πάντα κομψά και εκλεπτυσμένα, χαρίζοντας έναν αέρα αριστοκρατικής φινέτσας σε κάθε εμφάνιση:

5 αριστοκρατικά χρώματα νυχιών

Milky white

Το milky white είναι η πιο μοντέρνα εκδοχή του κλασικού λευκού. Η ημιδιάφανη, γαλακτώδης υφή του δημιουργεί ένα καθαρό και φωτεινό αποτέλεσμα χωρίς τη σκληρότητα ενός απόλυτα οπάκ λευκού. Ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών και δείχνει ιδιαίτερα κομψό όταν συνδυάζεται με ένα glossy top coat. ΄Κάνει τα άκρα να δείχνουν καλά περιποιημένα και καθαρά, αποπνέοντας διαχρονική πολυτέλεια.

Nude

Μπεζ, ροζέ, καραμελένιο ή με ψυχρούς υποτόνους, η ιδανική απόχρωση εξαρτάται από τον τόνο της επιδερμίδας.Σε κάθε περίπτωση, το nude αποτελεί μια από τις πιο κομψές επιλογές που μπορείς να κάνεις, αφού επιμηκύνει οπτικά τα δάχτυλα και ταιριάζει κυριολεκτικά με τα πάντα, από ένα casual look μέχρι ένα επίσημο outfit.

Soft pink

Το απαλό ροζ είναι ίσως η πιο θηλυκή και διακριτική επιλογή που μπορείς να κάνεις. Οι ημιδιάφανες ροζ αποχρώσεις χαρίζουν στα νύχια μια υγιή, φυσική όψη, ενώ τα πιο dusty ή muted pinks προσφέρουν μια έξτρα δόση χρώματος χωρίς να χάνουν την κομψότητά τους. Για ένα πραγματικά elegant αποτέλεσμα, ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα glossy top coat.

Burgundy

Το βουργουνδί αποτελεί ίσως τις πιο φινετσάτες επιλογές για το φθινόπωρο και την άνοιξη. Βαθύ και πλούσιο, αποπνέει έναν «old money» αέρα και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.

Chocolate Brown

Το σοκολατί και το espresso brown έχουν γίνει πλέον κλασικές επιλογές. Είναι πιο soft από το μαύρο, αλλά εξίσου εντυπωσιακά, ενώ ταιριάζουν σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο «ζεστή» και «ακριβή»