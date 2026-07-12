Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Αν υπάρχει ένα σχήμα νυχιών που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, αυτό είναι σίγουρα το οβάλ. Κομψό, διαχρονικό και ιδιαίτερα θηλυκό, κολακεύει σχεδόν κάθε χέρι, κάνει τα δάχτυλα να δείχνουν πιο μακριά και εκλεπτυσμένα, ενώ ταιριάζει τόσο σε minimal όσο και σε πιο statement μανικιούρ. Βέβαια, όσο σημαντικό είναι το σχήμα των νυχιών, άλλο τόσο σημαντική είναι και η απόχρωση που θα επιλέξεις. Ποια είναι λοιπόν τα χρώματα που ταιριάζουν καλύτερα σε οβάλ νύχια;

Τα χρώματα που αναδεικνύουν τα οβάλ νύχια

Milky White

Οι γαλακτερές λευκές αποχρώσεις είναι ίσως η πιο elegant επιλογή για οβάλ νύχια. Το milky white δείχνει καθαρό, πολυτελές και διαχρονικό, ενώ κάνει τα νύχια να δείχνουν ακόμη πιο περιποιημένα. Είναι ιδανικό για κάθε εποχή και ταιριάζει τόσο σε κοντό όσο και σε μακρύ μήκος.

Soft Pink

Το απαλό ροζ είναι η επιτομή της διακριτικής κομψότητας. Αναδεικνύει το φυσικό σχήμα των νυχιών και δημιουργεί πολύ κολακευτικό "your nails but better" look.

Cherry Red

Το κόκκινο δεν θα γινόταν να λείπει από τη λίστα με τις πιο κολακευτικές επιλογές. Στα οβάλ νύχια δείχνει ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο, αφού η καμπύλη του σχήματος μαλακώνει την ένταση της απόχρωσης.

Chocolate Brown

Οι σοκολατί αποχρώσεις έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Τα οβάλ νύχια δείχνουν εξαιρετικά πολυτελή συνδυασμένα με σοκολατένιες αποχρώσεις, που ταιριάζουν ιδιαίτερα στους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

Butter Yellow

Το βουτυρένιο κίτρινο, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς, ταιριάζει ιδανικά στο οβάλ σχήμα, λειτουργώντας ως η τέλεια εναλλακτική των κλασικών nude nails τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Light Blue

Εξίσου κολακευτική επιλογή είναι και το ανοιχτόχρωμο θαλασσί, το οποία αναδεικνύει τέλεια το οβάλ σχήμα και ταιριάζει τόσο σε κοντό, όσο και σε πιο μακρύ μήκος.

Burgundy

Αν αγαπάς τα πιο σκούρα βερνίκια, το βουργουνδί είναι από τις πιο chic επιλογές που μπορείς να κάνεις, αφού η βαθιά του απόχρωση αναδεικνύει το συμμετρικό σχήμα των οβάλ νυχιών και προσθέτει έναν αέρα διαχρονικής πολυτέλειας.

Nude

Οι nude αποχρώσεις είναι ιδανικές για όσες θέλουν ένα μανικιούρ που να ταιριάζει με τα πάντα. Δείχνουν πολυτλείς και chic, ενώ δημιουργούν την ψευδαίσθηση ακόμη πιο μακριών και αδύνατων άκρων.