Τα nail looks που ορίζουν την σεζόν

Ποιος είπε ότι πρέπει να καταφύγεις σε extravagant nail looks και χαριτωμένα nail art για να είσαι on theme αυτήν την σεζόν; Το καλοκαίρι άλλωστε δεν είναι η εποχή της υπερβολής και των σχεδίων, αλλά η εποχή των καθαρών, φωτεινών χρωμάτων. Τα μονόχρωμα καλοκαιρινά νύχια, άλλωστε, δεν είναι ποτέ πραγματικά απλά. Είναι διαχρονικά, ευέλικτα και απίστευτα chic, λειτουργώντας σαν ένας καμβάς που αναδεικνύει τόσο την πιο ανέμελη διάθεση της εποχής, όσο και τη μαυρισμένη επιδερμίδα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι γίνονται η πιο εύκολη αλλά και πιο «σωστή» επιλογή: δείχνουν περιποιημένα, ταιριάζουν με κάθε outfit και προσαρμόζονται απόλυτα από το πρωί στην παραλία μέχρι το βραδινό ποτό. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξεις την απόχρωση που θα γίνει η δική σου καλοκαιρινή υπογραφή.

Από butter yellow και milky white μέχρι juicy corals, soft nudes και watermelon reds, ακολοθούν οι αποχρώσεις που θα ορίσουν τους επόμενους μήνες:

Καλοκαιρινά νύχια μονόχρωμα: 10 looks για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon

Butter Yellow

Pistachio

Jelly Red

Coral

Watermelon Pink

Coral Red

Light Pink

Lavender

Burnt Orange

Milky White