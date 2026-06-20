Το χρώμα πεντικιούρ που ταιριάζει σε κάθε εμφάνιση

Καθαρά, φωτεινά και διακριτικά κομψά, τα άσπρα νύχια ποδιών αποπνέουν μια αίσθηση φρεσκάδας και ανεπιτήδευτης κομψότητας. Είναι από εκείνες τις επιλογές που δείχνουν ταυτόχρονα μίνιμαλ αλλά και πολυτελείς, αναβαθμίζοντας κάθε look, από το πιο casual, μέχρι το πιο επίσημο.

Τα λευκά νύχια ταιριάζουν σχεδόν σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, αλλά κάνουν δημιουργούν μια πραγματικά «μαγική» αντίθεση στα μαυρισμένα πόδια, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη sunkissed όψη του δέρματος. Είναι ιδανικά για εσένα που αγαπάς το καθαρό, κομψό και μίνιμαλ στιλ, αλλά και για εσένα που αναζητάς ένα πεντικιούρ που θα ταιριάζει με κάθε outfit και σε κάθε περίσταση.

Εκτός από ένα κλασικό λευκό πεντικιούρ σε ματ ή glossy υφή, μπορείς να δοκιμάσεις ένα γαλακτερό λευκό για ένα πιο απαλό αποτέλεσμα, ένα chrome λευκό για πιο statement διάθεση ή ακόμη και ένα glittery white για ένα πιο εντυπωσιακό look. Εξίσου κομψή επιλογή αποτελεί επίσης κι το γαλλικό πεντικιούρ, με ημιδιάφανη λευκή βάση και πιο έντονη άκρη.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα looks για να πάρεις ιδέες:

Άσπρα νύχια ποδιών: 5 ιδέες για να διαλέξεις

Chrome

Matte

Glossy

White French

Iridescent