10 nude πεντικιούρ που θα κάνουν τα πέδιλά σου να δείχνουν πιο ακριβά
Βίκυ Χριστοπούλου
28 Απριλίου 2026
Αν θέλεις τα open toe mules, τα πέδιλα και τα σανδάλια σου να δείχνουν «ακριβά», ένα nude πεντικιούρ είναι μονόδρομος. Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγεις σε μια απλή μπεζ απόχρωση για να πετύχεις ένα «καθαρό» αποτέλεσμα. Ένα μοντέρνο πεντικιούρ που αποπνέει καθαρότητα και πολυτέλεια ξεκινά από τη φιλοσοφία του «less is more». Εκτός από το κλασικό nude beige, εξίσου καλές επιλογές αποτελούν το γαλακτερό λευκό, το απαλό ροζ και το περλέ, αποχρώσεις που χαρίζουν μια αίσθηση περιποίησης και κομψότητας, κάνοντας τα πόδια να δείχνουν πιο εκλεπτυσμένα. Εξίσου κολακευτική επιλογή είναι όμως και το γαλλικό πεντικιούρ με milky pink ή nude βάση και λεπτή λευκή άκρη.
Το φινίρισμα εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αντί για ματ ή glittery finishes, προτίμησε glossy βερνίκια για ένα άψογα γυαλιστερό αποτέλεσμα που θυμίζει υγρό γυαλί ή ένα λαμπερό, σχεδόν μεταλλικό chrome finish, το οποίο μπορεί να απογειώσει ακόμα και την πιο απλή απόχρωση.
Προκειμένου το πεντικιούρ σου να δείχνει πραγματικά πολυτελές, θα πρέπει να δώσεις βέβαια έμφαση και στην περιποίηση των άκρων σου. Φρόντισε οι φτέρνες σου να είναι απόλυτα λείες, το σχήμα των νυχιών σου φροντισμένο και τα επωνύχια καλά ενυδατωμένα για ένα πραγματικά κομψό και elegant αποτέλεσμα.
Τα 10 ωραιότερα nude πεντικιούρ
French
White
Pearl
Nude
Milky White
Ombrè
Milky Pink
Glazed
Pink Nude
Glass
