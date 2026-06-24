Η Σίντνεϊ Σουίνι διαφημίζει τα εσώρουχά της στο κρεβάτι της και γίνεται (ξανά) viral

Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ποζάρει με κομμάτια του brand εσωρούχων της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ, και εντυπωσιάζει.

Το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στον κινηματογραφικό κόσμο, με σκηνοθέτες και παραγωγούς να την εμπιστεύονται για τις δουλειές τους. Από τις σειρές του Netflix μέχρι τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο σινεμά, η 28χρονη ηθοποιός έχει γίνει talk of the town - και όχι αδίκως. Μπορεί να έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με την αυστηρή κριτική τόσο του διαδικτύου όσο και των ειδικών, όμως εκείνη δεν πτοείται, συνεχίζοντας ακάθεκτη την πορεία της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι αρκετά ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχεδόν καθημερινά δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο είτε από την επαγγελματική της δραστηριότητα είτε από την προσωπική ζωή της. Στις αρχές του 2026, η ηθοποιός αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της brand εσωρούχων - μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση θα έλεγε κανείς - και δουλεύει με αφοσίωση, επιμονή και συνέπεια για την προώθησή του.

Για τις ανάγκες της διαφήμισης, μάλιστα, η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει συχνά με τα items της συλλογής της, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από τους εκατομμύρια διαδικτυακούς φίλους της. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας, ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων, στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, φορώντας ένα στενό μπλουζάκι και ασορτί εσώρουχο σε μπορντό χρώμα.

Η Σίντνει Σουίνι χαμογελά και κάνει γκριμάτσες στον φακό, δείχνοντας, παράλληλα, με καμάρι τα κομμάτια του brand της. Δίχως μακιγιάζ, με ατημέλητο hair look, η ίδια κατάφερε να κλέψει ξανά την παράσταση, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια που αναφέρονταν στη σέξι και καλλίγραμμη σιλουέτα της.

