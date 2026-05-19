Η Σίντνεϊ Σουίνι το έκανε ξανα: Χωρίς ρούχα, τυλιγμένη με πύθωνα στο νέο επεισόδιο του Euphoria

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν σταματά να εκπλήσσει τους θαυμαστές της και το κοινό της σειράς Euphoria.

Αν γράψουμε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι δεν μας έχει συνηθίσει στις σέξι, προκλητικές και άλλοτε αισθησιακές εμφανίσεις, θα είναι ψέμα. Η 28χρονη ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια βλέπει την καριέρα της να εκτοξεύεται, κερδίζοντας τον έναν ρόλο μετά τον άλλον, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω των hot εμφανίσεών της, οι οποίες ενθουσιάζουν κάθε φορά την πλειονότητα των fans της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, φαίνεται πως ξεπέρασε τον εαυτό της. Πώς; Μάλλον έχεις ήδη καταλάβει από τον τίτλο.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς Euphoria, η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια ακόμη τολμηρή εμφάνιση που δεν θα γινόταν να μην τραβήξει τα βλέμματα. Η ηθοποιός, σε μία από τις σκηνές, εμφανίστηκε γυμνή, έχοντας γύρω από το σώμα της τυλιγμένο έναν κίτρινο πύθωνα. Σύμφωνα με το σενάριο, η ηρωίδα της, Κάσι, συμμετέχει σε μια προκλητική φωτογράφιση που έχει οργανώσει η Μάντι - κατά κόσμον Αλέξα Ντέμι. Και η αλήθεια είναι, ότι τέτοια θεάματα δεν συνηθίζουμε να τα βλέπουμε.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έγινε ξανά talk of the town

Οι fans της σειράς αιφνιδιάστηκαν με τη συγκεκριμένη σκηνή, μη κρύβοντας τις απορίες και τους προβληματισμούς τους για όσα εκτυλίστηκαν μπροστά στα μάτια τους. «Τι εννοείτε ότι υπάρχει ένα θανατηφόρο φίδι με το οποίο φωτογραφίζεται η Κάσι;», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, όπως παραθέτει η Page Six. Ένας άλλος σχολίασε: «Η Κάσι και εκείνη η σκηνή με το φίδι..;».

Sydney Sweeney is wrapped in a python — and little else — in bizarre ‘Euphoria’ scene https://t.co/153G5vYPQI pic.twitter.com/4EJCHNtezw — Page Six (@PageSix) May 18, 2026

Πολλοί ήταν εκείνοι, μάλιστα, που σύγκριναν την εν λόγω σκηνή της Σίντνεϊ Σουίνι με την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα βραβεία MTV VMAs το 2001, όπου είχε εμφανιστεί, κρατώντας, επίσης, έναν κίτρινο πύθωνα. Και τότε, πριν 25 χρόνια, και σήμερα η συνύπαρξη των καλλιτέχνιδων με αληθινά φίδια προκάλεσε αντιδράσεις. Και εντάξει, δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η τρίτη σεζόν του Euphoria προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Από την πρεμιέρα κιόλας, πολλοί θεατές και τηλεκριτικοί έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τη σκοτεινή και υπερβολικά προκλητική κατεύθυνση της σειράς, κάνοντας λόγο για σκηνές που υπάρχουν περισσότερο για το σοκ παρά για την εξέλιξη της πλοκής. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται συχνά ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, με αρκετούς fans να θεωρούν ότι η νέα σεζόν ξεπέρασε τα όρια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ιστορία της Κάσι και τις ακραίες σκηνές στις οποίες συμμετέχει η Σίντνεϊ Σουίνι.