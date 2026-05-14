Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι full in love! Τα φιλιά, οι αγκαλιές, οι ρομαντικοί χοροί και οι βόλτες στο ηλιοβασίλεμα με τον σύντροφό της

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν άφησαν για λίγο τις υποχρεώσεις τους και απόλαυσαν τις διακοπές τους, ζώντας το ρομάντζο τους.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική ζωή της τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, εκείνη χαράσει τη δική της πορεία, αδιαφορώντας για όσα λέγονται ή γράφονται για το άτομό της.

Το ειδύλλιο με τον Σκούτερ Μπράουν, που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλά κρατεί, με τους δυο τους πλέον να μην κρύβουν τον έρωτά τους. Η 28χρονη ηθοποιός και ο 44χρονος μάνατζερ είναι μαζί περίπου εννέα μήνες.

Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι full in love με τον Σκούτερ Μπράουν

Μετά την πρώτη ανάρτηση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον σύντροφό της από το Coachella, όλοι είχαμε καταλάβει πως η σχέση τους είναι σοβαρή. Πρόσφατα, οι δυο τους απόλαυσαν τις διακοπές τους στην Αυστραλία, με την ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της φωτογραφίες και βίντεο από τις ανέμελες και γεμάτες ξεγνοιασιά ημέρες τους. Το ζευγάρι έδειχνε full in love!

Στα πρώτα πλάνα, η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν ανταλλάσσουν φιλιά, περπατώντας στην άμμο και χορεύουν αγκαλιασμένοι. Ύστερα, η ηθοποιός μας έδειξε μερικά στιγμιότυπα από την πτήση με αεροπλάνο, αλλά και τις καταδύσεις τους, ενώ σε άλλα πλάνα τους βλέπουμε να αγναντεύουν το ηλιοβασίλεμα πιασμένοι χέρι - χέρι.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Σίντνεϊ Σουίνι επικοινωνεί ανοιχτά και σε τέτοιο βαθμό τη σχέση της, χωρίς να δίνει σημασία στα κακόβουλα σχόλια ή την κριτική.