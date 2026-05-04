Η Σίντνεϊ Σουίνι μόλις επισημοποίησε τη σχέση της στο IG - Οι κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της

Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τον σύντροφό της στον λογαριασμό της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ τους τελευταίους μήνες. Λίγο η επαγγελματική της δραστηριότητα, λίγο η προσωπική ζωή της, βρίσκεται συνεχώς στις πρώτες σελίδες των lifestyle περιοδικών - και όχι άδικα. Από την πλευρά της, επιλέγει να απολαμβάνει την καθημερινότητά της, αδιαφορώντας για κάθε άρθρο που μπορεί να γράφεται εκεί έξω για τη ζωή της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης, στις αρχές του 2025, έχουν ακουστεί πολλά για τα προσωπικά της Σίντνεϊ Σουίνι. Αν και η ίδια απέφευγε γενικότερα να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει όσα της χρέωναν, αυτή τη φορά προέβη σε μια «κίνηση - ματ», επισημοποιώντας τη σχέση της μέσα από το Instagram.

Για την ακρίβεια, η ηθοποιός δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες με τον αγαπημένο της Σκούτερ Μπράουν, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες. Το ζευγάρι πέρασε ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο με χορό, τραγούδι και καλή παρέα, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να μοιράζεται τα highlights των ημερών αυτών με τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media.

Μέσα από 18 φωτογραφίες, η ηθοποιός μας έδωσε μια γεύση από τις ανέμελες στιγμές που έζησαν, απολαμβάνοντας τον έρωτά τους. Σε άλλα «κλικ» οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά, σε άλλα τραγουδούν και χορεύουν, ενώ δεν λείπουν τα πορτρέτα, αλλά και οι συνολικές, αναμνηστικές φωτογραφίες.

«Cowboy kind of weekend», ήταν το σχόλιο που έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι στην ανάρτησή της.

