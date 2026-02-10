H Σίντνεϊ Σουίνι αλά Μέριλιν Μονρόε, με vintage φόρεμα από το 1952 – Οld Holywood γοητεία στο κόκκινο χαλί

Έφερε λίγη από τη γοητεία του παλιού Χόλιγουν

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίντνεϊ Σουίνι αναβιώνει εμβληματικές εμφανίσεις της Μέριλιν Μονρόε στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά όμως η 28χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα, κατευθείαν από τη συλλογή της Μέριλιν από το μακρινό 1952.

Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» η Σίντνεϊ Σουίνι φόρεσε ένα vintage ιβουάρ φόρεμα, σχέδιο της Ceil Chapman, με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στο μπούστο, το οποίο άφηνε ακάλυπτους τους ώμους και αγκάλιαζε το σώμα.

Πρόκειται για ένα κομμάτι το οποίο βρήκε η στυλίστα Μόλι Ντίκσον στο vintage κατάστημα Timeless Vixen. Πρόκειται για ένα μοναδικό μεταξωτό φόρεμά της Ceil Chapman του 1952, πανομοιότυπο με εκείνο που είχε φορέσει 74 χρόνια πριν η Μέριλιν Μονρόε για το εξώφυλλο του περιοδικού Life.

H Σίντνεϊ Σουίνι αλά Μέριλιν Μονρόε, με ένα vintage φόρεμα από το 1952

Και τα δύο φορέματα αποτελούν σχέδια της Αμερικανίδας σχεδιάστριας μόδας Ceil Chapman, με ελάχιστες διαφορές, η νεαρή ηθοποιός όμως πρόσθεσε και μια λαμπερή καρφίτσα η οποία τόνιζε το ντεκολτέ της, ίδια με εκείνη της Μέριλιν.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της πρόσθεσε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι Octavia Elizabeth και γόβες Ferragamo με φιόγκο για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της.

Ακόμα κι αν δεν ήταν το ακριβές φόρεμα της Μονρόε, το να φορέσει ένα σχέδιο, τόσο ίδιο, της Ceil Chapman, η Σίντνεϊ Σουίνι κατάφερε να αποτίσει φόρο τιμής στη Μέριλιν με τον πιο κομψό τρόπο και, όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση του Timeless Vixen, στο Instagram «αυτό το εμβληματικό φόρεμα είναι ένα τόσο κομψό παράδειγμα της γοητείας του παλιού Χόλιγουντ».