Η Ναόμι Γουότς αλά Τζάκι Κένεντι: Το Balenciaga φόρεμα και τα Cartier σκουλαρίκια αξίας άνω των 130.000 δολαρίων

Η Ναόμι Γουότς αναβίωσε μια εμβληματική εμφάνιση της Τζάκι Κενεντι στην πρεμιέρα της σειράς Love Story στη Νέα Υόρκη.

Συγκεκριμένα, η Ναόμι Γουότς επέλεξε συνειδητά να μιμηθεί το απαράμιλλο στιλ της Τζάκι Κένεντι, καθώς στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, η Γουότς ενσαρκώνει την ίδια τη Τζάκι Κένεντι Ονάση - και η εμφάνισή της δεν θα μπορούσε να είναι πιο iconic.

Η Ναόμι Γουότς εμφανίστηκε στο Carnegie Hall, με ένα εντυπωσιακό φόρεμα Balenciaga, σχεδιασμένο έτσι ώστε να παραπέμπει άμεσα στη διαχρονική κομψότητα της πρώην Πρώτης Κυρίας.

Δες την εμφάνιση της Ναόμι Γουότς

Instagram/@naomiwatts

Το one-shoulder gown με το διακοσμημένο μπούστο και τα off-the-shoulder μανίκια, συνδύαζαν τη θεατρικότητα με την αυστηρή φινέτσα, δύο στοιχεία που χαρακτήριζαν και τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Τζάκι Κένεντι τη δεκαετία του ’60. Επιπλόεν ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μακριά opera gloves παραπέμποντας άμεσα στην εμφάνιση της Τζάκι στο πλευρό του Τζον Φ. Κένεντι το 1961.

Instagram/@naomiwatts

Τέλος, ακόμη και η επιλογή των κοσμημάτων της δεν ήταν τυχαία. Όπως αναφέρεται στο People, φόρεσε σκουλαρίκια Cartier με διαμάντια, αξίας άνω των 130.000 δολαρίων, ενισχύοντας την αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας που χαρακτήριζε πάντα το στιλ της Τζάκι Κένεντι.

